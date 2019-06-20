侯友宜：「讓家長安心，3年內學校自立午餐破五成」

新北市長侯友宜於今(20)日化身「小小公僕」 親自為武林國小二年級課後班小朋友們打餐， 並與學童一起品嘗當季美味餐點，現場越南籍的家長， 特地穿上傳統服飾，介紹家鄉美食，透過學校營養午餐， 帶領學生跨越文化界線，在餐桌上學習異國文化內涵，學生們直呼： 「吃著學校自己煮的越南料理，覺得好好吃好幸福!」。

侯市長表示，新北市今年推動「營養午餐美熱地-美味、熱騰騰、 在地食材」計畫，除目前已設置94座自立廚房，規劃於108至1 11年新建11座，並媒合鄰近11所學校，達成55% 學校食用自立午餐之目標， 讓本市半數以上學校能享有美味的自立午餐。

新北市「4+1安心蔬菜計畫」 自6月17日起正式升級為每週1日有機蔬菜、4日產銷履歷蔬菜， 而產銷履歷蔬菜有別於吉園圃蔬菜，係透過民間驗證機構驗證， 搭配資訊化的追溯系統，進行驗證追蹤蔬菜之生產源頭， 使供應蔬菜之生產資訊趨向透明、公開， 揭示新北市重視孩童飲食安全之決心。

今天活動市長也穿戴起圍裙、 口罩為學生打菜也一同享用學校廚房現做餐點，包括越式炒河粉、 檸香雞翅、打拋肉末鮮蔬、產銷履歷蔬菜、鮮筍肉絲湯， 都是臺灣在地當季食材，運用巧思碰撞出越南好滋味。

此外，武林國小自立午餐廚房工程也於107年底完工， 預計於108學年度開學正式啟用， 將同時供應鄰近三多國中學生食用， 今日也為順利於108學年度供餐， 武林國小與協力廠商舉辦午餐試營運。

武林國小陳玄謀校長表示， 自立營養午餐開設目的是為提升營養午餐品質及協助家長解決子女午 餐問題，將來的午餐採用委外的方式交由專業廠商管理， 每日供應三菜一湯，搭配多穀飯或麵食、水果及乳品，除此之外， 青菜的部分皆採用高規格的「CAS有機農產品」及「 產銷履歷認證」的蔬菜，再搭配中央政府「 學校午餐全面採用4章1Q食材」之政策，未來肉品、 蛋品及水產的部分會優先採用「CAS臺灣優良農產品」及「 台灣農產生產溯源QR Code」等可追溯之食材，希望能夠讓兩校的師生都能吃出營養、 吃出健康，更能吃得放心又安全。

照片由新北市政府提供