Are U Ready？富邦證券攜手富邦悍將一起證悍球場

去年9月震撼新莊體育館的「G!POP流行音樂節」不負眾望再次登場！將於7/6(六)- 7/7(日)邀請球迷一同入場觀賽，近距離與歌手同歡，針對喜愛音樂的球迷們，富邦證券特別舉辦「富邦帶你一起證悍球場」回饋球迷活動(活動網址：https://www.fubon.com/securities/edm/20190520.html)，即日起至6/28止，只要填寫報名表並達成以下任務，即可獲得相對應好禮；本次除了要抽出10組主場賽事內野雙人球票外，再加碼抽出球員版限量球衣，持內野票券進場的觀眾們，還可獲得主辦單位精心籌備的G!POP演唱會限定手燈，於賽後與金曲歌手們互動同歡，2019年就等這一波！
「Are U Ready？富邦帶你一起證悍球場」活動總共有三個任務，任務一(悍迷新戶禮)：線上開戶享LINE Points百點，再抽「G!POP流行音樂節」7/7雙人門票乙組(價值NT$1100元)；任務二(悍迷成交禮)：線上開戶後任一筆台股交易，即可獲得7-Eleven超商200元商品卡；任務三(悍迷首次定期定額滿額禮) ：首次投資定期定額ETF滿額(新台幣3000元)，免抽即送7-Eleven超商200元商品卡(限量3000份)，再抽富邦悍將終極限量球員版球衣乙件。
為持續拓展年輕族群踏入投資理財的第一步，富邦證券再度結合富邦悍將運動元素，創下異業結盟的重要里程碑，讓球迷藉由自己的興趣來入門富邦證券廣泛的金融服務，進而認識理財悍將(理財機器人)的優勢，成就人生各階段的理想財務目標。
G!POP夏季音樂節現場，將舉辦「消暑冰棒抽好禮」及「理財悍將大樂透」等互動遊戲供球迷們踴躍參與，不僅有機會將球員實戰球衣、球帽通通帶回家，內野全區的觀眾還可索取G!POP演唱會手燈，近距離與歌手互動，喜愛音樂的悍將球迷千萬不要錯過這場音樂盛宴，快上活動官網達成任務，若有活動相關問題請至富邦證券網站( www.fubon-ebroker.com )或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。