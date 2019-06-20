Are U Ready？富邦證券攜手富邦悍將一起證悍球場

去年9月震撼新莊體育館的「G!POP流行音樂節」 不負眾望再次登場！將於7/6(六)- 7/7(日)邀請球迷一同入場觀賽，近距離與歌手同歡， 針對喜愛音樂的球迷們，富邦證券特別舉辦「 富邦帶你一起證悍球場」回饋球迷活動(活動網址：https:/ /www.fubon.com/securities/edm/ 20190520.html)，即日起至6/28止， 只要填寫報名表並達成以下任務，即可獲得相對應好禮； 本次除了要抽出10組主場賽事內野雙人球票外， 再加碼抽出球員版限量球衣，持內野票券進場的觀眾們， 還可獲得主辦單位精心籌備的G!POP演唱會限定手燈， 於賽後與金曲歌手們互動同歡，2019年就等這一波！

「Are U Ready？富邦帶你一起證悍球場」活動總共有三個任務，任務一 (悍迷新戶禮)：線上開戶享LINE Points百點，再抽「G!POP流行音樂節」7/7雙人門票 乙組(價值NT$1100元)；任務二(悍迷成交禮)： 線上開戶後任一筆台股交易，即可獲得7-Eleven超商200 元商品卡；任務三(悍迷首次定期定額滿額禮) ：首次投資定期定額ETF滿額(新台幣3000元)，免抽即送7 -Eleven超商200元商品卡(限量3000份)， 再抽富邦悍將終極限量球員版球衣乙件。

為持續拓展年輕族群踏入投資理財的第一步， 富邦證券再度結合富邦悍將運動元素，創下異業結盟的重要里程碑， 讓球迷藉由自己的興趣來入門富邦證券廣泛的金融服務， 進而認識理財悍將(理財機器人)的優勢， 成就人生各階段的理想財務目標。

G!POP夏季音樂節現場，將舉辦「消暑冰棒抽好禮」及「 理財悍將大樂透」等互動遊戲供球迷們踴躍參與， 不僅有機會將球員實戰球衣、球帽通通帶回家， 內野全區的觀眾還可索取G!POP演唱會手燈， 近距離與歌手互動， 喜愛音樂的悍將球迷千萬不要錯過這場音樂盛宴， 快上活動官網達成任務，若有活動相關問題請至富邦證券網站( www.fubon-ebroker.com )或洽客服專線0800-073-588， 皆有專人提供解答及服務。