期交所股東會 通過每股配發股利 4.25 元

期交所108年股東常會於6月20日召開，由董事長許虞哲(右二)主持，會中分別由總經理黃炳鈞(右一)報告107年度營業及財務概況、監察人孫天
臺灣期貨交易所於今(20)日召開108年股東常會，由許董事長虞哲主持，證期局期貨管理組黃組長厚銘列席指導。本次股東會通過每股配發股利4.25元(含現金股利3.65元及股票股利0.6元)之盈餘分派案。
許董事長表示，臺灣期貨市場107年在新商品及夜盤交易持續注入新動能下，全年度交易量達到3.08億口，較106年成長15.95%，為臺灣期貨市場年度交易量首次突破3億口大關；在交易量挹注營收下，去年淨利達25.82億元，創下成立以來新高。要特別感謝主管機關指導、各位股東及期貨業鼎力支持，協力推展業務，方能有此成績。
許董事長表示，期交所近年來研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場穩健發展。新商品部分，繼107年推出英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨及布蘭特原油期貨三項新商品後，考量國人偏好股價指數商品，預計108年推出那斯達克100指數期貨及富櫃200指數期貨，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。夜盤交易則有相當顯著成長，去年夜盤日均量較106年成長116%，夜盤占日盤交易比重達23%，今年以來更進一步攀升至近三成，顯示夜盤避險交易重要性與日俱增；制度面部分，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所去年分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，去年11月19日適用所有國內股價指數期貨(第一階段適用於臺股期貨、小型臺指期貨近月及次近月契約、第二階段為所有國內股價指數期貨契約)，今年5月27日實施第三階段，適用商品再擴及至臺指選擇權。
臺灣期貨市場亮麗表現，許董事長感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理黃炳鈞進行107年度營業及財務報告，並順利通過承認107年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利3.65元、股票股利0.6元之盈餘分派等案。