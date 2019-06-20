期交所股東會 通過每股配發股利 4.25 元

許董事長表示， 期交所近年來研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成， 國內期貨市場穩健發展。新商品部分，繼107年推出英鎊兌美元期 貨、澳幣兌美元期貨及布蘭特原油期貨三項新商品後， 考量國人偏好股價指數商品，預計108年推出那斯達克100指數 期貨及富櫃200指數期貨，滿足國人交易需求， 持續為期貨市場挹注新動能。夜盤交易則有相當顯著成長， 去年夜盤日均量較106年成長116%，夜盤占日盤交易比重達2 3%，今年以來更進一步攀升至近三成， 顯示夜盤避險交易重要性與日俱增；制度面部分， 為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所去年分階段建置「 期貨市場動態價格穩定措施」，去年11月19日適用所有國內股價 指數期貨(第一階段適用於臺股期貨、 小型臺指期貨近月及次近月契約、 第二階段為所有國內股價指數期貨契約)，今年5月27日實施第三 階段，適用商品再擴及至臺指選擇權。

臺灣期貨市場亮麗表現，許董事長感謝股東支持，未來一年將再接再 厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展， 期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理黃炳鈞進行107年度 營業及財務報告，並順利通過承認107年度營業報告書、 財務報表及每股發放現金股利3.65元、股票股利0.6元之盈餘 分派等案。