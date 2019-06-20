〈時評〉長榮突襲式罷工 罔顧信譽與乘客權益

長榮航空空服員決定自今（20）日下午4時起，開始罷工，預估影響今、明兩天，將近三百架次航班，近6萬名乘客的權益。消息傳來，引起社會譁然，不僅長榮航空班機調度大亂，乘客也抱怨連連，深感不滿與痛心。

長榮航空這次突襲式的罷工，工會下午2時9分宣佈，下午4時即開始罷工，確實造成社會的動盪不安，更影響長榮航空長期好不容易建立的信譽，令人遺憾。雖然合法，但是合理與否，卻大有商榷餘地。

如眾所皆知，航空公司的營運，是跨地域，甚至是國際之間的運輸，是難有替代性的交通運輸，所以罷工是國際間的大事，絕對不是一家航空公司的勞工問題。

勞工固然有勞工權益，但是消費者也有消費者權益，兩者之間，必須尋求平衡。長榮空服員為了自身權益，展開罷工活動，但是直接侵害無辜的消費者權益，這些期待搭機，且已購買機票，與長榮航空完成了契約行為，難道空服員勞工們，除了要求自己權益之外，不需要考慮消費者權益嗎？

長榮航空空服員的突襲式罷工，對公司的影響非常深遠，從此在消費者心目中，留下難忘的負面形象，這樣的傷害，不僅僅影響公司，回頭來，對員工自己又有利嗎？爭取權益之外，長榮航空空服員是否應該更有智慧地考慮公司長遠的生存發展？

國際間少聞航空公司有這樣的空襲式罷工，因為它關係著國際乘客的觀感，更影響航空公司國際間的信譽。長榮航空空服員這次突襲式罷工，註定了三輸的命運，不僅公司輸、消費者輸，空服員更是大輸，相信社會大眾不會贊成這種沒有理性的罷工活動。

我們的政府，尤其是交通部丶勞動部，面對這種非理性，且傷害廣大消費者權益，及國家法益的罷工活動，應該拿出斷然措施解決，決不宜讓傷害擴大，那絕非國家社會之福。

長榮航空罷工事件，如何快速妥善落幕，不僅台灣人民在看，甚至國際社會共同矚目。拿出智慧吧！長榮航空空股員們，還有我們的政府主管機關，解決問題已迫不及待，現在，立即，給台灣，乃至國際社會一個交代吧！