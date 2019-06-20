英國首例　3D列印槍枝獲判有罪

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）英國南華克刑事法院於昨（19）日作出判決，認定以3D列印機私自印製槍枝的被告有罪，刑責將於8月9日另行裁判。英國警方表示，此案是英國法院首次對3D列印槍枝進行判決。

被告Tendai Muswere為辛巴威一名電影系學生，前（2017）年十月警方以持有毒品嫌疑搜索被告住所，竟發現一把3D列印印製而成的手槍，且經警方研判，該手槍不但可以發射實彈，威力更足以致死。

被告承認是私自印出該手槍，稱是大學課程製作電影需使用的道具，並不清楚竟然可以發射實彈。

然而，警方調閱被告的網路檢索記錄，發現被告不只看過3D列印製槍的教學影片，也看過印製槍的實彈射擊測試影片。去（2018）年二月，警方再度搜索被告住處，又查獲多件新製的槍枝零件。

警方表示，雖然被告稱是為了拍攝反烏托邦題材的電影才需要道具槍，卻無法解釋為何需要製作具有殺傷力的槍枝，甚至將槍管換成鐵製材質，顯然是有意圖地私製改造手槍。

各國法律不同，持有或製造3D列印槍枝的刑期也大不相同。世界上第一起因為製造3D列印槍枝而被判刑的案件發生在日本，因在YouTube上公開自己的發明被逮捕，判刑2年。英國持有或製造3D列印槍枝可判最高10年有期徒刑。美國則允許個人自衛用途的3D列印槍枝。