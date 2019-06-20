洗澡如處煉獄 這類患者不僅無法根治 併發症逾20種

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）洗澡如刀割，淋浴如火燒！這些令人難以想像的痛苦經歷，竟是乾癬患者的生活日常。本週日是臺灣乾癬暨皮膚免疫學會首次年會，希望藉由學會力量能夠改變乾癬治療健保給付之規範，為乾癬患者提供最佳照護水準，不再活在用藥2年後就得停藥、復發的恐懼陰影之下。

根據健保資料庫統計，每年約五萬到十萬人因乾癬就醫，且每年新增至少約三千名新患者，人數逐年上升。蔡呈芳理事長解釋，乾癬是一種慢性免疫失衡疾病，因發炎而導致皮膚細胞不正常增生，使皮膚外觀紅腫、脫屑，甚至出現紅色斑塊，有的會伴隨黃色針尖大小的膿皰，現階段無法根治，只要持續服藥即能控制病情。

乾癬發作幾乎全身都是在發炎，其共病超過二十種，包括乾癬性關節炎、心血管疾病、代謝症候群、乾癬性指甲、骨質疏鬆、虹彩炎、發炎性腸道疾病等。

蔡呈芳理事長說明目前乾癬的治療方式，輕度乾癬給予外用藥膏，但是當病灶分散時，擦藥相當不易，每天仔細擦藥花一個小時、洗澡花一個小時相當常見，而一停藥疾病常會復發。口服藥物或照光治療雖然效果較好，但往訪醫院相當耗時，或是因藥物副作用，以致身體不適。

重度乾癬則是以生物製劑為主，需要長期配合治療。蔡呈芳理事長臨床觀察，部分患者以生物製劑治療，初期效果不錯，但是大約6個月至1年左右，病灶又會陸續浮現。另有部分患者停止使用生物製劑治療後，約莫半年後疾病復發。

蔡呈芳理事長說，許多研究與臨床觀察已證實生物製劑對患者的療效。但受限現有健保給付條件，兩年後就必須停藥，常常發生患者好不容易恢復生活品質，擁有新工作、新生活，卻因給付規定，陷入停藥、復發、再吃藥的循環，生涯規劃大受影響。甚至不敢結婚、找工作，對未來充滿不安與焦慮。

由於乾癬病友大多正值青中壯年，是國家人口紅利的社會中堅份子，期待政府提出對患者更友善醫療政策，並與世界先進國家同步引進療效、安全性更佳的新藥，長期來說，一旦疾病獲控制，可望降低患者病灶惡化、減少反覆就醫等醫療成本，甚至能幫助病患重返學業職場，對社會經濟做出貢獻。