音樂、美食、好友！唱片界教父李明道打造巨型裝置　台北信義區現蹤

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）新光三越邀請唱片界教父李明道（Abiko）打造季節藝術展，從生命中三件重要的事「音樂、美食、好友」出發，打造兩隻巨型貓咪雕塑Moli&Masi，已於台北街頭登場，更將前往台中以及台南展出，並特別舉辦夏日音樂會邀請大家同樂。

羅大佑、伍佰、陳昇都是他的客戶！唱片界教父李明道擅長視覺設計，年輕時就讀美術班打下良好的繪畫基礎，加上遇到投緣的啟蒙老師，更讓他的創作獨具特色並發人省思。

這次，李明道受到新光三越邀請，打造4.5米高的Akibo機器人家族新成員，鮮亮活潑的風格十分吸睛，分別為熱愛音樂彈烏克麗麗黑貓Moli，以及愛吃美食的白貓Masi，蹤跡更可見於台北信義區街頭。

李明道表示，創作靈感來自生活、朋友、家人，這次愛吃烤魚的貓更是在看完朋友演唱會後，一起去慶功宴吃美食時產生的想法，這也是他最快樂的時候！而新光三越則是呈現作品很好的地方，所以一口答應設計邀約。

至於為什麼選擇兩隻貓咪當好友？李明道說明，他以身旁兩個好友為雛形，最近大選結束後他們兩人因政黨偏好不同因而解除好友關係，而之後他與一群好友決定用音樂以及美食引誘他們出來達成大和解。

特別的是，李明道更廣邀音樂人好友舉辦「夏日愛音樂」，演出團體包含入圍24屆金曲獎的「激膚」（My Skin Against Your Skin）、驚艷選秀節目「中國好聲音」的台灣女團「晨悠」（Chen Yo）、「台客電力公司」等，將於6/22、7/13、8/17、9/14接棒演出。