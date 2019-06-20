亞洲最胖！醫：國人瘦不下來的關鍵是「自不量力」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代人越來越重視養身和飲食健康，但肥胖率卻節節攀升，據調查，成人肥胖盛行率超過4成5，而青少年肥胖率也近3成。但許多人即便認真運動也不會瘦，甚至越動越胖，怎麼會這樣呢？中醫師點出大家無法瘦身成功的關鍵是：動靜失衡和自不量力。

中醫師陳峙嘉在臉書上表示，大家最運動最常犯的兩個錯誤是：「動靜失衡」和「自不量力」。平常都不肯動，到哪都騎車、開車；一到假日就跑去爬山、跑步，運動量比平常爆增幾倍，讓身體以為遇到大災難了而刻意保留能量。

此外，做任何運動前，未衡量自身狀況，看到別人做什麼運動就跟著做。中醫師陳峙嘉提醒身體虛的人不適合做激烈運動，太激烈的話只會越運動越虛，身體越虛代謝就越慢，相對的當然更不容易瘦下來。

至於做什麼運動才會瘦呢？中醫師陳峙嘉說明，食物進到肚子裡，一開始會被分解為葡萄糖吸收到血液裡，然後變成肝醣暫時存到肝臟以及肌肉中，沒用完的肝醣就會變成脂肪儲存起來。

而人體運動的時候主要的能量來源是肝醣，肝醣都用完了才會消耗脂肪。但是運動時間有限，如何讓身體在不運動的情況下，依然可以維持一個比較高的代謝率來消耗脂肪呢？

運動要達到瘦的關鍵是運動時心跳須達到120下，且連續維持30分鐘以上，俗稱「有氧運動」。最簡單又不花錢的方法是：以時速6公里的速度連續走45分鐘，也就是45分鐘內必須走完4.5公里，即可達到有氧的效果。

中醫師陳峙嘉補充說明，每天的運動量如果都固定，身體的代謝率就會慢慢趨於穩定，體重就不會變化了，運動量有改變，體重才會改變，也就是說不要讓身體處於過度安逸的狀態，要不斷去破壞身體的平衡，因此運動量也要適時的改變。

因此平常若是沒運動習慣的人，建議從一個禮拜運動一天開始，兩個禮拜後改成一個禮拜運動兩天，以兩個禮拜為一個單位逐次增加，增加到一個禮拜三至四次運動後就不要再增加了，接下來休息兩個禮拜，再從一個禮拜運動一天開始慢慢增加，以此類推。

如此一來，運動量就會一直處於變動狀態，身體就不會安逸下來，體重才有機會一直瘦下去。只要掌握以上幾個大原則，就可輕易提高代謝率，達到瘦身的目的。

但是運動的效果短時間內看不出來，運動的習慣一定要持續，且融入生活之中，例如搭捷運時可以站著，隨著列車搖擺可以順便訓練核心肌群，或者提早一、兩站下站，再步行到目的地等方式。