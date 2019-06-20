【快訊】長榮航空勞資協商破局 16:00開始罷工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）長榮航空勞資今(20)日在台北萬麗酒店進行協商，在討論第1項關於雙方日支費、禁搭便車條款等未獲得共識，桃園市空服員職業工會在會中就直接宣布，下午4時開始罷工。

據桃園市空服員職業工會於臉書寫道，「2019年6月20日 16:00以後報到之勤務，均不得提供勞務。罷工地點：南崁長榮航運大樓門口，並籲會員看到訊息後，立刻到罷工地點集合。」

綜合媒體報導，桃園市空服員職業工會的八大訴求分別是提高本會會員日支費（禁搭便車）、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等，與資方所提之方案差距仍大。

為取得罷工權，長榮空服務員自5月13日至6月6日進行罷工投票，並於6月7日以桃園市空服員職業工會全體會員罷工同意票4,038票、長榮分會罷工同票2,949票，票數皆通過法定與自設門檻，讓工會取得罷工權。

在開票之前，長榮航空曾在5月29日進行二度勞資談判，卻因雙方對於長榮航空公司提出直播與開放媒體旁聽而未獲得雙方共識因而破局。桃園市空服務員職業工會曾於臉書發表聲明，願於6月10日該週召開協商，屆時再開放直播，卻遭資方否決。該工會於6月4日舉行「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行。

長榮航空於5月8日曾公告，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，直至恢復獲利為止；並依「國際航線員工優待機票福利辦法」規定於罷工首日起3年，暫停所有員工與眷屬優惠機票；不過長榮也有但書，若空、地勤員工於罷工期間支援出勤，不受此限。