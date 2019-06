KPMG：亞太精準醫療市場規模2024年大幅提升至3500萬美元

(台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導)配合政府推動「五加二重點產業推動方案」等政策,藉由放寬法規來促進我國再生醫療與精準治療產業的發展,衛福部食品藥物管理署(TFDA)已於2018年12月17日公告「精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務(LDTS)指引」,鼓勵各醫學中心及生技業者積極推出LDTS產品;另也隨著特管辦法的修訂,已開放自體細胞治療技術使用於六項適應症的臨床治療。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所於6月19日與台灣精準醫療及分子檢測產業協會(PMMD)合作舉辦【邁向下一步精準醫療論壇】,KPMG安侯建業健康照護產業服務團隊共同主持會計師寇惠植表示,全球精準醫療市場規模將在2024年達到1729億5000萬美元,而亞太地區市場將在2024年大幅提升至3500萬美元。

在精準醫療的各服務鏈階段,期望透過各項法規與管理規範的建立,保障使用者之權益與取得病患信賴,達到醫病關係之改善;產業服務鏈包含預防、檢測、診斷、治療及監控等。

KPMG安侯建業健康照護產業服務團隊主持人蘇嘉瑞則進一步表示,KPMG在針對精準醫療的產業研究(Driving Value from Genomics in Life Science)中也明確指出,發展基因檢測產業發展須注意幾個重點:包含定序分析的標準化、基因個資及隱私法規、資料儲存與加值利用、以及人工智慧的跨域整合。

蘇嘉瑞指出除了我國的特管辦法已對新世代的細胞治療跨出一大步外,透過分析美國對分子檢測實驗室(LDT)相關規範與實驗室及操作人員認證的可能性,目前國內仍在研擬針對生技業者在提供LTD服務的管理政策,亦期建立法規誘因鼓勵生技業者將LDTs逐步研發轉型為體外診斷醫療器材(IVD)產品,並應思考如何促進國內精準醫療與分子檢測的臨床技術、人才培育及資本串接,兼顧醫療進步與產業發展,將是未來的重要課題。