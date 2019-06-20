參展家數與攤位雙破百 台灣清真產品受矚目

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「台北食品五展」每年吸引上千家國內外廠商參展，今年隨著南港2館落成，規模更盛以往。台灣持續推廣穆斯林友善環境與設施，在世貿一館的「台灣國際清真產品展」中設置「清真形象館」，提供各國廠商尋找商機並進行交流。

去年以金銀面膜吸引民眾目光的廠商，今年的展覽也沒有缺席。該公司以海藻做為基底原料，使用環保且可生物分解的材質製作面膜，適用各種膚質，今年還特別推出馬卡龍粉嫩包裝的香膏。

吳明珊副總表示，新推出的商品由英國愛丁堡免疫學博士鐘成晏研發，從2,000朵大白蘭花胚胎幹細胞精萃做成蘭胚精華面膜，不僅具有抗老與抗發炎的作用，但由於出廠價較高所以僅在東南亞國家銷售。

照片來源：台灣英文新聞拍攝

另一家擁有15年歷史的廠商，其工廠位於八里，以烘焙的預拌粉與珍珠奶茶的原材料為主，該業者表示，他們的商品都是自己研發、製作並銷售。現場還展示由台稉17號米穀粉做成的鬆餅粉，並於現場製作米鬆餅。此商品還在今年在義大利奪得雙金榮耀。

該業者還說，這次會參加清真形象館的展售主要是要將逾百項「清真認證(Halal Certification )」的商品介紹給各國廠商，尤其是以東南亞或回教國家對於清真認證的商品的需求度為最高亦是他們的目標客戶。對於上述百項商品，消費者亦都可在國內和網路上購買，因為他們有自有品牌。

照片來源：台灣英文新聞拍攝。

一家首次參展的廠商，主打以台灣甘蔗製成的黑糖商品。其副總林崇永表示，雖然在中國設廠已經20餘年，為應因客戶需求，他們去(2018)年決定回台設廠，並將廠區規劃為符合清真認證與美國FDA的相關規範。

他還說，近年清真人口達20億，他們公司於是致力於清真認證的食品，並希望將台灣知名珍珠奶茶發揚到全世界。由於其主力在黑糖的部分，林副總特別強調，黑糖口味非常純正，非市場上的調和糖漿。繼台北國際食品展後，他們公司將前往越南與馬來西亞參展。

外貿協會表示，上屆大受好評的「清真形象館」，今年持續呈現更多台灣優質清真產品，分區展示保健食品、一般食品及生活用品。而今年參展的商家有101家，攤位數達121攤，可說是雙雙破百。

2019年「台北國際食品五展」隨著今年3月南港2館的落成啟用，該展以爆棚的方式吸引國內外逾1,500家廠商參展，自6月19日至22日於世貿一館和南港展覽館1館及南港2館聯合展出，預計吸引超過6萬2,000名國內外參觀者共襄盛舉。

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