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台最大私人飛機董座楊宿智 驚傳在美墜機身亡

楊宿智曾4次自駕環遊世界，並投入空中醫療救援，為離島提供全天候空中轉診服務。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/20 11:59
楊宿智驚傳在美墜機身亡（圖/ 截取自飛特利公司臉書）

楊宿智驚傳在美墜機身亡（圖/ 截取自飛特利公司臉書）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）飛特利航空董事長楊宿智今（19）日驚傳在美墜機喪生，美國國家運輸安全委員會以及聯邦航空管理局正介入調查中。楊宿智曾4次自駕環遊世界，並投入空中醫療救援，為離島提供全天候空中轉診服務。

《自由時報》報導，18日美國一架從加州托蘭斯市機場起飛的直升機，在失蹤約20小時後，被發現墜毀在卡塔利娜島北邊，在悶燒的飛機殘骸內發現一人，警方調查後確認是飛特利航空董事長楊宿智，國國家運輸安全委員會以及聯邦航空管理局等單位也已介入調查。

飛特立公司稍後也證實此消息，並表示該公司與衛福部合作的離島空中轉診計畫有代理人承接業務，金門空中轉診任務不會因此受到影響。

飛特立公司是全台最大的私人飛機公司，具有多年國際緊急醫療運輸經驗，2010年成立以來在台灣共有9架註冊飛機，專營商務專機 與空中醫療救護專機業務。

美國洛杉磯警方在推特上貼出飛機殘骸照片

**Update** After First Responders arrived at the scene, they confirmed that one male adult in his early 60's died as a result of the helicopter crash. #LASD sends our condolences and has the family and friends in our thoughts and prayers. pic.twitter.com/UTsajXGViy

— LA County Sheriff's (@LASDHQ) 2019年6月19日
航空
飛特利

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