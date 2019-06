台最大私人飛機董座楊宿智 驚傳在美墜機身亡

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)飛特利航空董事長楊宿智今(19)日驚傳在美墜機喪生,美國國家運輸安全委員會以及聯邦航空管理局正介入調查中。楊宿智曾4次自駕環遊世界,並投入空中醫療救援,為離島提供全天候空中轉診服務。

《自由時報》報導,18日美國一架從加州托蘭斯市機場起飛的直升機,在失蹤約20小時後,被發現墜毀在卡塔利娜島北邊,在悶燒的飛機殘骸內發現一人,警方調查後確認是飛特利航空董事長楊宿智,國國家運輸安全委員會以及聯邦航空管理局等單位也已介入調查。

飛特立公司稍後也證實此消息,並表示該公司與衛福部合作的離島空中轉診計畫有代理人承接業務,金門空中轉診任務不會因此受到影響。

飛特立公司是全台最大的私人飛機公司,具有多年國際緊急醫療運輸經驗,2010年成立以來在台灣共有9架註冊飛機,專營商務專機 與空中醫療救護專機業務。

美國洛杉磯警方在推特上貼出飛機殘骸照片

**Update** After First Responders arrived at the scene, they confirmed that one male adult in his early 60's died as a result of the helicopter crash. #LASD sends our condolences and has the family and friends in our thoughts and prayers. pic.twitter.com/UTsajXGViy