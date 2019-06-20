夏至限定！ 北回歸線區正午時分萬物皆無影

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）明（21）日是夏至，不僅象徵著夏季的開始，當天還會出現特殊的天文景象。北回歸線上的人於正午時，會發現太陽在頭頂正上方，而且萬物之影皆會消失！

夏至是傳統24節氣之一，象徵著北半球夏季、南半球冬季之開始，這一天北半球白晝的時間最長而夜晚的時間最短。對北回歸線以北的地區而言，是正午時太陽的仰角最高、陽光所形成的竿影最短的一日。

夏至以後，太陽直射的地區域將日漸南移，北半球的白天的時間將一天比一天短、而夜晚的時間則愈來愈長，直到冬至為止。

台北天文館表示，夏至這天，太陽剛好到達黃經90度，陽光會直射北回歸線，所以北回歸線上正午時分的太陽會在頭頂正上方，這樣就幾乎不會出現影子。

夏至示意圖。（圖／台北市立天文館）

以台灣來說，北回歸線通過嘉義縣、南投縣南端、高雄市北端、花蓮縣、台東縣和外島的澎湖縣，因此在這幾個區域的民眾，這2天正午時分，完全看不到自己的影子。

不過夏至並不是一年中最早日出與最晚日落的日子，以台北地區而言，日出最早是在6月6日至12日間（5時3分），而日落最晚則在6月27日至7月9日間（18時48分），與地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。

此外，傳統上夏至被視為寒暑交替的分界點，在農耕或養生上都有一些與科學原理不謀而合的習俗，例如「冬至湯圓、夏至麵」即是一例。由於麵的原料是小麥，夏至又恰好是小麥收成時節，以新麥製成的麵食自然大受歡迎，於是「夏至吃麵」就成為一項傳統。