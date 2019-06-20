「菲律賓一秒到台北！」 北市觀傳局x菲帥氣網紅推廣台北旅遊主題日

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）菲律賓免簽熱潮持續延燒，臺北市觀光傳播局6月15日在菲律賓馬卡蒂的購物商場Glorietta Activity Center 舉辦臺北日主題活動，邀請菲國帥氣網紅Mikey Bustos擔任一日館長。

Mikey以臺式戲曲古調「七字仔」結合西洋RAP的雙經典跨界方式演唱臺北觀光主題曲〈I Showed My Parents Taipei甜蜜的家族臺北行〉，唱出最新的臺北旅遊STYLE，更邀請粉絲一同演唱，粉絲大呼「好想去台北！」

台北市觀傳局本次以｢臺北一條街」為概念，在現場精心打造「臺北特色地景攝影棚」、「美食大街體驗區」、「舞臺互動區」，門口設置的巨型臺北代表景點—北門（承恩門）馬上成為被瘋狂打卡的地標。

而首度與臺北市合作的線上旅遊體驗平臺菲律賓客路KLOOK則推出只有當日才能享有的超快閃優惠，包含所有臺北行程享有10%優惠、北北基好玩卡買二送一、臺北101觀景臺買二送一、臺北雙層觀光巴士乘車券買二送一……等，來自菲律賓當地的旅行社也推出多項臺北行程優惠，眾多品牌業者共同搶搭免簽與本次臺北一條街快閃活動熱潮，民眾詢問度超高。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，因應菲律賓旅遊趨勢，首次結合線上旅遊體驗平臺，針對媒體與在地的旅行業者也特別舉辦業者媒合說明會，邀請超過40家的在地旅遊業者與臺北的組團業者代表交流，從飯店、旅行社、餐飲美食、交通運輸等面向進行深入的介紹與討論，同時結合更多在地旅遊業者合作適合的線上線下產品，希望在免簽的助瀾下，以產業化與國際化的方式，吸引更多菲律賓旅客探索臺北之美。