避免中國干預台灣大選 美台共商應對方案

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福19日透露，為避免中國干預明年台灣總統大選，美台已經就此展開對話，希望能提供協助，強化台灣應對能力，避免中國干預。

薛瑞福（Randall Schriver）今天在華府智庫國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research，NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）聯合舉辦的亞洲政策論壇的閉幕演講中指出，因為網路攻擊日益頻繁，美國國防部正與盟邦合作，交換訊息與強化能力，以因應所面臨的威脅。

對於中國干預台灣選舉，薛瑞福認為無庸置疑。中國在1996年台灣首度總統直選時，就曾以飛彈威脅；2000年時，時任中國國務院總理朱鎔基也語出恫嚇。

台灣明年即將舉行總統大選，薛瑞福表示，挑戰將更為複雜，預期中國會透過社群媒體、網路入侵等方式干預台灣選舉。

薛瑞福透露，美台在這方面已經展開對話，透過專家合作，依據需要，直接提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這一問題。至於細節，他不願多談。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天也出席這場論壇。他在會後接受媒體訪問時則表示，中國應當確保以兩岸人民都能接受的方式解決雙方分歧。

他也表示，中國堅持「一國兩制」沒有助益，「一國兩制」對台灣沒有吸引力。

莫健在會上談及美中台關係時表示，台灣議題已經不是美中關係關鍵，而是中國希望取代美國在亞洲的領導地位，突破第一島鏈。這是美中關係出現摩擦的主因，也讓美國決策者與國會議員更加重視台灣。

莫健也指出，美台關係相當具有特殊性，因為美台關係並非基於政策，而是依據台灣關係法，「任何一位總統都不能任意變更」。

他接著說，他常說台灣是民主的燈塔，這不只是口號，年紀在35歲以下的台灣年輕人身上都流有民主的DNA（去氧核醣核酸），這在許多新興民主國家中並不常見，「讓人耳目一新」。