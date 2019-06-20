墨西哥國會率先批准《美墨加貿易協議》

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）墨西哥國會19日以114票贊成、4票反對與3票缺席，通過《美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)》，成為三國當中第一個通過此協定的國家。

法新社(AFP)引述墨西哥經濟部的說法，USMCA為投資者、消費者與生產者提供安全保障。該部還說，墨西哥清楚傳達了，對北美經濟一體化與開放性經濟的支持與深化。

​​​​墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)表示，這代表外商投資墨西哥、就業機會在墨西哥，還有保障墨國商品進入美國市場。

美國總統川普(Donald Trump)在推特寫道，恭賀歐布拉多總統。墨西哥以多數票批准USMCA，現在就等美國國會的批准了。

綜合「美聯社」與「法新社」的報導，日前美國總統川普曾使出鐵腕，要打擊非法移民的湧入，一直到上個月(5月)底仍向鄰國施於壓力，並揚言要加徵墨西哥的進口關稅，使得兩國關係陷入緊張。6月7日經過談判後，美墨兩國終於達成共識。墨西哥加強其邊境查驗，並加速召回滯留美國尋求庇護的國民。但是若在45天內，從墨西哥進入美國的移民人潮沒有停止的跡象，這項協定恐遭重新檢視。

USMCA新協定是在2018年9月30日由美墨加非正式簽訂的條款，用以取代1994年1月1日正式生效的《北美自由貿易協(NAFTA)》，然而卻一直未獲三國的國會批准。如今，在墨西哥國會通過後，仍需等待美國與加拿大國會通過。