避免火上加油　香港《國歌法》也暫緩

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港立法會主席梁君彥昨（19）日公開建議，應將香港另一項也極受爭議的《國歌法》的二讀推遲。政制局長聶德權也表示，不會在本立法年度恢復《國歌法》二讀。

《逃犯條例》的修訂引起香港社會劇烈反彈，而同樣備受爭議的《國歌法》原訂於今年7月10日逕付二讀。

聶德權稱因多名議員表態將提出修正案，未必有足夠時間審議該案，故二讀改到下個立法年度進行。梁君彥則建議，為修復當前撕裂的社會及政治環境，應將政治議題「丟埋一邊（全都丟一邊）」，聚焦民生、經濟議題。

泛民派毛孟靜對《國歌法》的暫緩表示歡迎，稱200萬人上街後，建制派「全力配合政府降溫」。民主黨林卓廷稱，現在社會氣氛緊張，建制派若貿然再提任何爭議性議案，恐會火上加油。

建制派廖長江稱，梁君彥公開發言前未事先與建制派討論，但建制派內暫無人反對。民建聯主席李慧琼則表示，若要如期恢復《國歌法》二讀，會使得政府將「政治能量」都用在該議案上，可能再度觸發社會對立。

由於特首林鄭月娥尚未正面回應抗議民眾的四大訴求（撤回修例、收回暴動定性、釋放被拘捕示威者、下台），且被批評道歉不誠懇，執政團隊互相「卸膊（推卸責任）」，現時香港社會仍然充斥不滿的聲音。