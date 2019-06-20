長期致力研究藏緬印度語言學 新住民獲頒梅花卡好開心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）首位持梅花卡高級專業人才余文生，今年5月成功歸化為台灣人。余文生長期致力研究屬於藏緬語族的羌語以及印度旁遮普語的語音與音韻學，並開創更全面的語音建模方法，在研究主題及方法上創新獨到，且積極拓展語言學與其他領域交流。

余文生表示，自己於2003年來臺，已經超過16年，他認為臺灣擁有適合安居的環境，來臺之後陸續增加2名家庭成員，成為一個7人的大家庭。

余文生感謝台灣許可其歸化，並對成為台灣人感到相當榮耀，未來將持續回饋臺灣這塊土地。

為加強延攬外國專業人才留臺服務，108年2月21日修正發布「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，明定持梅花卡的高級專業人才申請歸化採簡便程序，免檢附中央目的事業主管機關推薦理由書，改由內政部主動向各主管機關函詢，。

經同意推薦者，免提「歸化國籍之高級專業人才審查會」審查，使渠等免於不同機關間奔波往返，縮短申請歸化時程4至5個月。

目前持有梅花卡的90名外國高級專業人才中，已有2位透過此簡化流程成功歸化我國國人，共同為臺灣這個大家庭更美好的未來努力。

為方便高級專業人才了解申請相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區