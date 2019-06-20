俄對台實施簽證簡化 入境海參崴適用免費電子簽

俄羅斯聯邦政府18日在官網公告，增列海參崴自由港區入境簽證簡化政策適用國家，納入台灣。根據網站公告的俄羅斯外交部說明，新措施執行目標為活絡台俄關係，並為遠東地區吸引投資。

俄羅斯聯邦政府8日作成1244-p號命令，修正2017年4月14日的692-p號命令內文，並將適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家中的「中國」改為「中國（包括台灣）」。台灣因此獲納入適用清單。

根據聯邦政府官網所附的外交部說明，此新措施的施行目標為「活絡與台灣的經貿關係，以及觀光和文化人文交流，並為遠東聯邦區吸引額外投資」。

根據2017年頒布的命令，適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家為阿爾及利亞、巴林、汶萊、印度、伊朗、卡達、中國、北韓、科威特、摩洛哥、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、阿曼、沙烏地阿拉伯、新加坡、突尼斯、土耳其和日本。

為促進遠東地區發展，俄羅斯2015年7月通過聯邦法，賦予海參崴自由港的地位，法律於該年10月生效。2017年進而公布電子簽證適用國家清單。

海參崴自由港區電子簽證的特色為：免費；申請人無需出具邀請函、旅館訂房證明或其他佐證赴俄目的之文件；發件迅速，自遞出申請表4天內發出；省時，申請人無需親赴俄羅斯駐外館處。

值得注意的是，電子簽證為一次性簽證，效期為30天，在效期內，持有人可在俄羅斯境內待8天（以日期為準，不相當於192小時），但出入境皆必須在海參崴自由港區。簽證種類包括一般商務、一般觀光，以及一般人文（含體育、文化、科學技術交流等）。

此外，俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，總統蒲亭（Vladimir Putin）要求總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）以及外交部、聯邦安全局等政府單位首長採取必要措施，以確保自2021年1月起實施統一適用於俄羅斯全境的一次性電子簽證，效期預定為16天，不分種類，但將收取一定費用。

不過，並非所有國家皆適用此政策，適用國家清單將另外公布。工商日報引述消息來源指出，獲納入的亞洲國家將包括中國、南韓和日本。

另一方面，自7月1日起，類似海參崴自由港區電子簽證的政策將在加里寧格勒州（Kaliningrad）擴大實施，適用國家清單另待公布。