〈時評〉貿易戰關鍵時刻 台灣受創恐超乎預期

中美貿易戰進入決戰關鍵性時刻，美國計劃最快於7月2日，針對剩下價值三千億美元的中國輸美商品，加徴25％関稅。美國貿易代表署正針對3,805項商品的関稅，徴求公衆意見，並擧行公聽會，聽取企業界各種不同的聲音，期限一到，川普極可能發起最後一輪，關稅決戰。

如眾所皆知，中美最後關鍵一戰，必定是雙方最重要且敏感的貿易商品，也是就對手最重要且敏感的商品，直接打撃要害的產業，且是拼命往死裡打。台灣對中美兩強的貿易依存度之高，毋寧贅述，不論那一方得勢或失勢，對台灣都是不可承受之重。

兩大之間難為小，台灣在兩大貿易大戰之中，真的做好了凖備嗎？還是只是喜孜孜地看著台商回流的數據，就認為台灣經濟一定上行，萬事0K了？且讓我們檢視最近一些怵目驚心的數據，就知道問題沒有那麼簡單。

經濟部公布五月外銷訂單統計，已連續七個月負成長，預估訂單年減7.6%至10%，其中半導體、晶圓代工、封裝等，台灣的強項產業，接單大減，記憶體、光學器材也都衰退。

代表經濟櫥窗的股市最容易看出人民對經濟衰退的感受。五月大盤總成交值約2.592兆元，較四月減少1.97%，前五月累計較去年同期減少17.75%，去年以前，每日成交金額在千億元以上是常態，本月18日，快速萎縮至八百億元，且有六十檔股票，竟然沒有任何成交量，形成俗稱的殭屍股。

財政部公布五月税收統計，更可以佐證股市快速萎縮，五月證交稅實徴淨額為81億元，年減18.2%，累計前五月證交稅收350億元，相較去年減少76億元，創下七年來最大衰退金額，下半年的股市交易量，市場無人樂觀期待，全年度不可能達標。股市萎縮，可以分析為兩個原因，一是外資撤離，另一是投資人看壞經濟，不敢投資股市，避免套牢。

商業週刊最近針對貿易戰做問卷調查，百家企業中，有高達46%的企業認為，貿易戰的衝擊跟2008年一樣嚴重或更嚴重，更有43％企業坦承，訂單已遭縮減，有三成二的企業坦承，將展開撙節措施。

最能代表景氣的行業，是工具機。業者一致表示，今年一到四月，工具機出口金額約9億9千6百萬元，比去年衰退一成，其中最大的出口國是中國，跌幅近27%。台中精機董事長黃明和說的最直接，他說，此時此刻奢言成長，先講生存吧。一連串的開源節流措施，黃明和的目的是求生存。他認為這一次的風暴，不會小於2008年的金融海嘯。

這次中美貿易大戰，美國出手之重，大於預期。華為遭美國制裁，負責人任正非坦承，損失遠超過預期，今、明兩年營收將減少300億美元，合新台幣9,500億元，另據知情人士透露，實際損失可能達四至六成。

華為受創，台灣的供應鏈直接受到衝撃，從台積電、大立光、聯亞、晶技、聯發科等科技大廠，都被迫要下修全年展望及營收成長目標。中美貿易大戰，最後三千多億美元關稅大戰一擊，絕非小可，所可能帶來對台灣的衝擊，不可等閒視之。

台灣政府，準備好了嗎？還是任由事情發展，隨波逐流，自我感覺良好呢？人民的感受最真實，2020年總統大選，人民會以選票，訴說他們真實的感受。政客們，能不戒慎恐懼？