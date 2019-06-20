IFJ世界代表大會決議 要求聯合國終止排除台記者

今年5月世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦召開，中央通訊社依規定向聯合國提出採訪申請，但接獲未過通知。國際記者聯盟今 (19) 日決議，要求聯合國終止針對台灣記者的歧視性排除政策。

國際記者聯盟（International Federation of Journalists，IFJ）在突尼西亞當地時間6月11日到14日召開世界代表大會，今天凌晨公布第30屆世界代表大會緊急決議（Urgent Resolution），其中2項是由台灣新聞記者協會提出。

這2項緊急決議包含第11號聲援香港記者協會（Hong Kong Association of Journalists）譴責香港警方使用不符比例的武力，以及第12號要求聯合國（UN）終止針對來自台灣的記者的歧視性排除政策。

台灣記協秘書長陳益能也代表台灣記者協會角逐IFJ國際記者聯盟執行委員，並順利當選。

陳益能接受中央社記者訪問表示，在會議過程中提案，主要是要具體表達台灣擁有正當、合法且真實的媒體，並以中央社日前向世界衛生大會提出採訪遭拒為例，要透過提案，提醒國際社會台灣擁有媒體自由、媒體專業度，在重要的國際會議場合，應該讓專業的媒體從事新聞工作。

經由通過第12號緊急決議，大會譴責聯合國今年在日內瓦舉行的世界衛生大會上，針對來自台灣的記者的歧視性排除作為。

決議文提到，這次世衛大會的議場在沒有台灣代表的情況下開始進行，此舉代表剝奪在台灣擁有2380萬人的發聲權，包含因持有台灣護照、正式在台註冊的「合法真實」（bona fide）媒體機構工作，仍被拒絕在新聞發布會外的台灣記者。

台灣記協指出，國際記者聯盟世界代表大會同意，將要求聯合國終止壓迫新聞記者的行動，並立即移除限制進入聯合國組織的申請人其護照必須由聯合國大會認可的國家發出的規定。

對於即將到來的聯合國大會，以及未來會舉行的會議、發生的事件等，聯盟世界代表大會也要求日內瓦辦公室准予台灣籍的記者採訪通行，尊重他們作為「被認可的媒體機構代表」的權益。

此外，據台灣記協提供的中文聲明，經由通過第11號緊急決議，國際記者聯盟與香港記者協會譴責香港當局，不顧排山倒海的反對聲浪執意推行「逃犯條例」，導致許多員警和民眾，及至少一名媒體從業人員受傷。

聯盟大會並呼籲香港當局撤回這項草案，因為它使得任何造訪或居留在香港的人，都可能面臨中華人民共和國的審判。中國不僅沒有實質的司法獨立，導致被引渡的人得不到受公平審判的保證；又因中國在言論和出版自由上惡名昭彰的紀錄，這份草案一旦通過，將使寒蟬效應擴散到中國疆界之外，遠超過台灣與東亞地區。