中共「遼寧號」航母首度遠航　傳將造訪南海人工島

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中共海軍航空母艦遼寧號，6月10日由東海穿過宮古海峽進入西太平洋，之後並未傳出返航東海的消息。綜合媒體報導，遼寧號以及護航編隊，經西太平洋南下，先接近關島水域，然後繞經菲律賓南方，目前已進入南海，可能將造訪中共近年填海造陸的幾處南海人工島。

對此我國防部發布新聞稿表示，有關中共遼寧號航艦編隊動態，國軍運用聯合情監偵，全程嚴密掌握區域內相關機、艦動態，維護台海安全與區域和平穩定，籲請國人安心。

6月11日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，遼寧號航艦以及5艘中國軍艦「西寧」、「大慶」、「日照」、「石家莊」與「呼倫湖」艦，10日穿過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，進入西太平洋。

報導稱，這是遼寧號服役以來，繼2016年12月、2018年4月，第三度駛出宮古海峽。

不同之處在於，前兩次遼寧號隨即轉巴士海峽，前往海南島三亞的榆林軍港。相較之下，今年(2019年)的護航艦不僅數量更多，並且首次搭配排水量五萬噸的呼倫湖號大型補給艦。

《聯合》引述情報界人士指出，由於遼寧號進入南海的位置在南沙群島附近，因此可能會接近中國填海造陸的永暑、渚碧、美濟等三處人工島，或是西沙群島的永興島。這些島嶼的碼頭都不足以讓航空母艦泊靠，不排除遼寧號會派出艦載機降落當地機場，或由小艇搭載官兵登島，以達「宣揚實力」的效果。

這兩天南海可說非常「熱鬧」：在遼寧號進入南海前，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號，昨（18)日清晨也由南向北穿越台灣海峽，進入東海。

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