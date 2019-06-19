韓國瑜被國中模範生當眾「洗臉」：你去選總統很可笑　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今(19)日和國中模範生合影，一名模範生合照後當面對他說：「你要去選總統很可笑，醒一醒，不要讓感性壓過你的理性。」韓國瑜事後受訪說，尊重學生，肯定他敢於表達。

中央社報導，韓國瑜下午出席在社教館舉行的「高雄市模範生及畢業生合影」，模範生一個個輪流和他合照。其中一名國中模範生在合照後對韓國瑜說：「你要去選總統很可笑，醒一醒不要讓感性壓過你的理性。」當時韓國瑜笑一笑，並拍拍這名模範生的肩膀。

這名同學接受媒體採訪時說：「要市長醒一醒，既然選前做了這麼多承諾，現在要去選總統，對名譽不好；況且他（韓國瑜）做了一些承諾、政見之類的，也不是這麼有道理。」

至於韓國瑜事後則對媒體稱讚這名同學說，「非常好，國中三年級就敢把心中的想法表達出來，應給予尊重」，直說他勇氣可嘉。

他說，很多高雄市民朋友心中也是矛盾的，他都給予尊重；台灣是自由民主的社會，大家都可以表述心中意見，15歲的學生願意表達己見，將來一定會大放異彩，很棒。

中央社報導稱這段影片被網友分享到網路社群，有網友表示「(韓)被國中生洗臉」、「(學生)腦袋清晰」、「台灣還有希望」，不過也有網友留言說，韓粉恐怕又要出征了。