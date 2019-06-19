加拿大巡防艦首次行經台灣海峽 我國防部：自由航行無異狀

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「Marine Traffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號，昨（18)日清晨由南向北穿越台灣海峽；國防部今(19)日回應，此為自由航行，國軍依規定監偵掌握，期間並無異狀，國人可放心。

中央社報導，Marine Traffic圖資顯示，里賈納號（HMCS Regina ，FFH-334）現蹤時間為18日清晨4時37分於苗栗外海、上午8時3分於桃園外海。

據國防部公開資訊，這也是加拿大皇家海軍首次通過台灣海峽；另外，昨航行期間，里賈納號也開啟船舶自動辨識系統（Automatic Identification System, AIS），讓一般民眾可在Marine Traffic上看見航行軌跡。

《自由》引述日本海上自衛隊資訊指出，里賈納號在6月13至15日間，和日本海上自衛隊船艦在南海、越南外海進行「KAEDEX19-1」聯合操演，日本派出3艘護衛艦。

加拿大皇家海軍除里賈納號外，「阿斯提利斯號」補給艦也投入此次演訓，藉此提升日本海上自衛隊戰力與跨國合作機制。

我國防部今(19日)晚發布新聞稿表示，加拿大籍軍艦航經台灣海峽為自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

近期外國軍艦頻頻通過台灣海峽，包括美國去年(2018年)7月7日（馬斯廷號驅逐艦DDG-89、班福特號驅逐艦DDG-65）、10月22日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦DDG-54、安提坦號巡洋艦CG-54）、11月28日（斯多克代爾號驅逐艦 DDG-106、佩科斯號補給艦T-OA-197）。

今年(2019年)則有1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）、2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）及3月24日（柯蒂斯魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）、4月28日（勞倫斯號DDG110、史塔森號DDG-63）、5月22日（普瑞布爾號驅逐艦DDG-88、狄爾號補給艦T-AO-193）。

今年4月6日，則有法國巡防艦葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽；昨天(6月18日)清晨，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）通過台海。

相關新聞 中共「遼寧號」航母首度遠航 傳將造訪南海人工島