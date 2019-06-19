華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

「華盛頓郵報」刊登評論文章指出，香港舉行反送中大遊行，促使港府暫緩修訂引發爭議的逃犯條例，讓中國共產黨如坐針氈。中國對待香港的態度，對台灣的未來至關重要。

曾任「華盛頓郵報」（The Washington Post）北京分社社長的潘文（John Pomfret）表示，這場抗議突顯出香港人民極度擔憂「一國兩制」的構想遭侵蝕。已故中共領導人鄧小平在1980年代初期提出一國兩制，但這個讓香港可保持民主自由和自治的概念已命懸一線，北京當局希望以一國兩制來解決統一台灣的問題，則面臨死胡同困境。

香港政府無法讓逃犯條例修訂草案過關，讓中國在說服西方民主國家達成類似協議上遭遇挫敗。目前只有法國、西班牙和葡萄牙這3個西方民主國家與中國簽署引渡協定。澳洲2017年時拒絕，其他國家現在可能更不會簽。

潘文表示，香港舉行大規模遊行反對北京當局過分干預香港事務，此事也明確提醒世人，即使是香港這個享有部分自由的社會，也能對中國的專制政權構成危險。

中國對待香港的態度，對擁有健全民主制度、多元新聞媒體和活躍公民社會的台灣未來至關重要。中國聲稱台灣是中國的其中一省，並宣布要以「一國兩制」模式統一台灣。但現在外界廣泛認為，中國已違反當初對香港的一國兩制承諾。

中國阻撓香港直選特首，引發2014年香港民眾為了爭取真普選示威抗議。港府在中國監督下，禁止港獨政黨運作，並關押政治活動人士。中國甚至派安全人員赴港，綁架得罪大陸當局的中國商人，出版或販售批評中國共產黨幹部的香港書商也淪落相同下場。

潘文說，香港反送中遊行似乎鞏固了台灣總統蔡英文的地位。6月9日香港舉行遊行時，台灣總統蔡英文發推文表示，「一國兩制」不會是台灣人的選項。

6月13日民進黨初選民調結果出爐，蔡英文獲得黨內提名，將參與2020年總統大選爭取連任，扭轉數週前她在黨內初選面臨的劣勢。

國民黨將於7月決定總統候選人。如今被視為親中的國民黨黨內初選參選人處於不利困境，而那可能導致北京遭逢另一重大挫敗。