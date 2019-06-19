維多麗亞酒店 幸福特定日【海島夢幻系．浪漫花嫁派對】

享受一場夢想中的婚宴，不需要出國花大錢，小資族也能輕鬆擁有！維多麗亞酒店2019年「幸福特定日」平日婚宴專案，每桌$16,800+10%起，讓剛成家的小資族新人們在特定平日以小資價位、小桌數，就能擁有一場海島風格戶外婚禮！

作為大直內湖地區首家五星級飯店，維多麗亞酒店以「城市中的夢幻綠洲、唯美戶外花園、經典英式鐘樓、古典磚紅外牆」成為飯店地標性的象徵；近年來國外風格、浪漫戶外婚禮盛行，而維多麗亞酒店充滿濃厚的國外氣息、海島度假風格的獨特婚宴，備受新人喜愛，讓時下新人不必千里迢迢飛出國，在台北就能享受如夢似幻的浪漫戶外海島婚禮，為婚禮當日打造完美回憶。

雖然地點位在車水馬龍的捷運周邊，卻能享受藍天與綠樹帶來的戶外海島氛圍－不論是在綠意盎然的一樓戶外花園舉辦浪漫證婚儀式及熱情雞尾酒派對，營造最接近大自然風情的唯美證婚儀式；或是在擁有寬敞戶外空間、藝術風格長廊、優雅磚紅牆面的一樓皇家花園打造一場小型的Wedding Dance或After Party，都能為婚禮增添不同風格的點綴。

除了唯美浪漫的戶外花園，更擁有寬敞豪華的宴會廳場地，英式風格與時尚巧思成功融合，打造新型態婚禮風貌；活動當日將於一樓大宴會廳展示中式與西式宴席，讓新人直接感受中西式喜宴特色，增添更多對婚禮規劃的想像與創意，揮灑獨一無二的幸福色彩！