朱宗慶兒童音樂會「淘氣行李箱」　認識各國樂器環遊世界

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）朱宗慶打擊樂團推出豆莢寶寶兒童音樂會，今年以世界風為主題，推出「淘氣旅行箱」音樂會，使用來自各國的特色樂器展開音樂文化之旅，將於11個城市展開32場巡演。

朱宗慶打擊樂團自1988年首度推出專為兒童量身打造的音樂會《讓我們這樣敲敲打打長大》，首開國內風氣之先。隨著朱宗慶打擊樂團2的成立，更突破框架推出「豆莢寶寶兒童音樂會」，藉由「豆莢寶寶DoReMi」這三個深受觀眾喜愛的角色，不斷構思發想出創意內容，提供孩子優質的音樂聆賞體驗。

朱宗慶表示，2007年推出《豆莢寶寶的淘氣旅行箱》後受到歡迎，並前往中國演出，今年更將呈現新服裝、新音樂，由新生代組成的2團透過「一起用音樂來遊歷世界」的主題，希望能越做越好，並帶領小朋友輕鬆進入音樂世界，且音樂會現場更將開放小朋友體驗各國特色樂器。

朱宗慶打擊樂團2團的團長由一團的資深團員何鴻棋出任，領軍同為一團的團員陳宏岳擔任二團助理藝術總監，策劃豆莢寶寶兒童音樂會《淘氣旅行箱》，精選各地特色樂器、曲風，以及多首耳熟能詳的世界童謠、民謠，展開一場涵括友情、智慧、歷險的冒險。

陳宏岳表示，除了豆莢寶寶DoReMi外，這次將會有七位音樂大使陪著大、小朋友一同遊歷五大洲風情。製作與演出團隊精心規劃出七個遊歷地區，分別將其傳統音樂和樂器特色擷取出來，像是非洲鼓、泰國傳統樂器「圍鑼」、越南「竹琴」等樂器，融入打擊樂豐富多元的特性後，重新進行創作及編曲。

《淘氣旅行箱》將於8月9日至10月27日依序前往台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南以及高雄共11個城市巡演，共有32場，更多詳情請前往官網查詢。



朱宗慶二團活潑介紹各國樂器並與現場互動熱烈（圖/台灣英文新聞Lyla）