Expedia年度搭機禮儀調查　台灣人原來這麼體貼

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Expedia針對全球23國的18,237名用戶進行年度搭機禮儀調查，包含最反感的行為、是否幫助過其他乘客和如何處理衝突等等，一起來看看吧！

在展現善意上，共有41%的受訪者表示有幫助過其他乘客，例如幫忙把行李放上或取出行李艙等。如遇到一起出遊的旅客想交換座位，美國人（42%）和台灣人（40%）最願意答應這樣的請求，而日本人（9%）最低。台灣人（11%）和日本人（13%）顧慮到隔壁乘客的感受，不會在機上食用氣味強烈的食物，但印度人（31%）和美國人（30%）就不是那麼拘謹了。

講到飛機上的反感行為，今年登上前五排行榜的有：在機上喝醉（43%）、踢前座椅背或大力晃動（37%）、散播病菌（30%）、噴灑過多香水（29%）還有不把小孩顧好（29%）。

調查顯示，雖然大部分遊客都不喜歡遇到嬰兒哭鬧，卻不大會阻止自己的小孩看卡通時播放出過大的噪音。不過，台灣人（67%）和香港人（63%）卻會要求自己的小孩降低音量，以維持搭機禮儀。

而遇到踢椅背的乘客，歐美國家大多選擇直接向對方溝通或抱怨，但是台灣人（58%）、香港人（53%）和日本人（49%）會請空服員介入協調，避免直接與對方起衝突。