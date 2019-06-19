高溫炎熱也容易心臟病發　5招降低猝死風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）時序入夏，除了要預防中暑，高溫也容易引發心律不整或心臟衰竭。提醒民眾，平時就應做好心臟血管預防保健，也千萬別以為冬天才是心血管疾病的好發季節！

由於夏天氣溫升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

此外，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等問題，皆是心血管疾病的主要危險因子。

盛夏高溫如何護心？國民健康署提供「護心五招」:

健康飲食，適量多次飲水

飲食可多選用蔬菜、糙米、全穀雜糧、少油、少鹽，並減少高飽和脂肪食物。烹調建議以蒸、煮、川燙代替油炸。以白開水來取代含糖飲料，採少量分次慢慢喝。規律運動

規律運動

建議每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車及伸展操等運動。戶外運動宜在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，切忌避免於上午10點至下午2點烈日下運動。

向菸說不

不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加血管傷害以及心臟病的風險，國健署提供二代戒菸服務，使戒菸不再是難事。

定期健檢

定期進行身體檢查，了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標(BMI)，國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務。

三高控制

有三高的民眾應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

提醒有三高或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，可能是心臟病徵兆。

而男女症狀不同，女性常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，千萬不可掉以輕心，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。