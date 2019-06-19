「科學實證」把關品質和安全　SNQ標章暨生技醫療品質獎8月截止報名

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣於去年正式邁入「高齡社會」，而據工研院IEK估計，國內銀髮市場規模在2025年將達到3.6兆元，除了有賴合宜政策的有效推行，民間企業、醫療機構和相關單位等的創新產品和優質服務，也將在促進全民健康和銀髮照護方面扮演重要角色。

被譽為「台灣生醫界的奧斯卡」的SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，由160多位各領域專家學者組成評審團隊，自1998年起便已替保健產品與服務進行把關篩選，強調「科學實證」，在「品質」與「安全」兩大檢核面向的基礎上，根據不同類別項目的屬性以不同的審查標準嚴謹評選，要讓民眾可以安心消費、讓產業正向發展。

對於規模較大的企業而言，取得SNQ認證代表來自第三方公正單位的肯定，也等於在原本品牌之外另有第二品牌的加持。另有一些尚在累積品牌價值的小規模企業，可透過SNQ平台展現出可與大品牌知名產品抗衡的優勢和形象，甚至超越競品奪下國家生技醫療品質獎項。

目前受理申請的類別包括營養保健食品、防疫產品、化粧品、智慧健康產品、醫療周邊、長照、護理照護和醫療院所等，今年另增加寵物食品類，報名和收件截止日至8月31日，獲選項目可參與yahoo、momo網路人氣產品票選及第三屆台灣醫療科技展國際交流及宣傳方案，詳情請至官網。