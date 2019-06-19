觀光新南向紐澳展新猷　駐雪梨台灣觀光旅遊服務處正式揭牌營運

繼駐奧克蘭台灣觀光旅遊服務處於六月十七日揭牌營運後，駐雪梨台灣觀光旅遊服務處於六月十九日亦正式揭牌營運，兼任服務處主任的觀光局新加坡辦事處主任林信任表示：「紐西蘭與澳洲為觀光新南向新明星亮點市場成長迅速，期盼紐澳兩地服務處成立後，經由在地連結加強行銷力道，持續創造來台旅客新高紀錄。」

去年澳洲來台人數首度突破十萬人次大關，今年一到四月澳洲來台人數成長高達18%，其中四月份更成長更創下60%歷史新高紀錄，成為觀光新南向的新興亮點市場。由於澳洲來台早已免簽多年，在無免簽紅利加持下，更顯行銷績效。

位於雪梨市中心海德公園旁的服務處係由林信任主任、駐雪梨經濟文化辦事處處長王雪虹、澳洲新南威爾斯州議員Alex Greenwich，Switch Digital集團主席Stuart Simpson 、僑務委員林栢梧、葉義深等貴賓，在現場八十位台澳各界人士鼓掌中正式剪綵揭牌營運，未來將提供澳洲旅客赴台遊旅各項資訊服務、旅遊講座，參與各大旅遊展、辦理業者推廣活動，以及邀請媒體赴台採訪等行銷工作。

林信任表示：「服務處成立以後，將運用台灣卓越的中轉地位加強推動過境旅遊行程，並針對澳洲人喜戶外及水上活動之特性，推動登山、潛水，衝浪⋯⋯等Adventure 產品，將首度參加2019澳洲潛水展及擴大參與澳洲四大城世界旅遊博覽會。此外有鑒於旅遊目的地的搜尋逐漸由搜尋引擎擴至網路旅行社，服務處也計劃在下半年推出新一波的網路及線上旅行社行銷活動，推高另一波赴台旅遊熱潮。」

曾到訪台灣的Alex Greenwich州議員在致詞時特別推崇台灣人民友善及平權成就，也為服務處的成立表達深切的祝福。王雪虹處長對於觀光局推動觀光新南向政策，重啓雪梨據點表示歡迎，並期盼未來服務處可以成為澳洲及台灣觀光的橋樑。

服務處開幕晚宴及推廣會，假雪梨歌劇院旁的洲際飯店舉行，邀請40位本地重要人士及旅行業者參與，現場並送出由長榮航空贊助的澳洲台北來回機票，及2019台北米其林美食指南，場面熱鬧溫馨。