推千億美元願景基金　軟體銀行：準備再來第二彈

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）軟體銀行集團（Softbank Group）創辦人兼社長孫正義，今（19）日在股東常會上，稱目標是成為「AI革命的指揮家」，並再度表明將設立第2期願景基金（Vision Fund Phase 2）。

孫正義表示交響樂曲中「指揮家雖未參與演奏，卻也同時演奏著整部樂曲」，而他的目標是成為AI革命的指揮家，透過向AI革命的演奏者們投資，建立起能協調、發揮彼此所長的創業生態圈（ecosystem）。

孫正義也再度迫不急待地宣布，第1期願景基金1,000 億美元的集資目標即將達成，「一旦募資結束，將著手啟動第2期基金。」不過，關於第2期願景基金的規模和細節，孫正義並未透露。

願景基金是由軟銀集團和沙烏地阿拉伯主權基金（Public Investment Fund of Saudi Arabia, PIF）於 2016 年共同創建，是有史以來規模最大的科技產業私募基金。

孫正義指出，過去日本是靠著經營者們「吹牛皮」才能有高度的經濟成長，而當今的日本欠缺把夢想吹大的精神。「吹牛皮（大ボラ）聽起來是個負面的詞語，但用英語講的話就是big vision（遠大的願景）。」