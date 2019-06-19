美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

美國穩居全球半導體龍頭地位，去年市占率達52%，台灣則是全球IC設計第2大。

據研調機構IC Insights調查，去年全球半導體產值成長14%，韓國受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）高度成長，去年半導體產值成長26%，為全球成長幅度最大的地區。

中國大陸去年產值成長23%，與韓國一樣超越整體半導體業平均成長水準。

IC Insights表示，美國是整合元件製造（IDM）與IC設計發展相對平衡的地區，美國去年IDM全球市占率46%，IC設計市占率68%，整體半導體市占率52%，都居全球龍頭地位。

韓國去年IDM全球市占率35%，居第2位，IC設計市占率則不到1%，整體半導體市占率27%，僅次於美國，居全球第2位。

日本與韓國一樣，IC設計發展相對疲弱，全球市占率不到1%，在IDM全球市占率9%支撐下，日本整體半導體市占率7%，居第3位。

台灣IC設計市占率達16%，居全球第2位，整體半導體市占率6%，與歐洲相當。中國大陸IC設計市占率13%，居全球第3位，IDM市占率不到1%，整體半導體市占率約3%。

IC Insights預期，今年記憶體市場恐將衰退30%，可能影響韓國淪為全球半導體成長最差的地區。