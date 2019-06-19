台糖董事長換人 陳昭義回鍋 黃育徵傳「被請辭」

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）台糖董事長換人，今(19)上午交接。在台南市台糖總公司舉行的交接儀式，由經濟部政務次長曾文生主持監交下，新任董事長陳昭義從卸任董事長黃育徵手上接過印信，再次出任台糖董事長。陳昭義是台灣大學農化博士，曾任經建會副處長、能源會執行秘書、經濟部工業局局長、國營會副主任委員及中興工程顧問社執行長等職務。陳昭義曾於2013年5月至2016年9月擔任4年的台糖董事長，然後交接給黃育徵，現在再從黃育徵手中接回台糖董事長職務。

陳昭義致詞說，台商回流熱烈，台糖將思考如何提供協助用地取得，但不能是賤賣土地；此外，陳昭義表示，台糖的願景追求，包括追求經營績效、活化資產、及培育延攬人才。陳昭義認為，台糖是政府事業單位，台糖的資產，也是國家的資產，一定要追求績效；近來台商回流熱烈，產業園區土地需求非常大，台糖將思考如何提供協助，但不能賤賣土地，應要依循合理合法的程序範圍辦理；另外，台糖也能在長照方面扮演積極角色，創造國家、社會、及人民三贏。

其實在5天前就傳出黃育徵因個人因素決定請辭。黃育徵在蔡政府上任後即任台糖董事長，與總統蔡英文關係良好，也是蔡英文上台之政黨輪替後國營事業中任期最長的董事長。黃育徵過去曾任台橡股份有限公司董事長兼執行長、資源循環台灣基金會理事長，台糖上任後專注台糖轉型，是正宗英派財經人馬。黃育徵的請辭，台糖內部却認為他是「被請辭」，據傳，黄育徵因是英派人馬，但是「現在是行政院長蘇貞昌當家，總統已經變成廟婆，忙著選舉無法顧及」，而為黃育徵叫屈。