2019台北國際食品展 吸引38國近1800家廠商參展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「台北國際食品五展」隨著今年3月南港2館的落成啟用，該展以爆棚的方式吸引國內外逾1,500家廠商參展。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳致詞時表示，全世界38國將他們最精采的食品帶來台灣參展，並在經濟部國際貿易局等來賓的見證下揭開序幕。

黃志芳表示，多年來，台北食品五展在全國相關業者的積極參與下，已成為食品產業最佳產銷平台。不僅是產業界年度的重頭戲，更是亞太地區一個不可錯過的專業展覽。

照片來源：台灣英文新聞拍攝

他提到，今年參展的家數多達1,757家，攤位數更首次突破5,000家，達到5,056攤位，配合南港2館落成，一起加入食品五展的陣容，所以今年的台北國際食品展創下歷史規模的新高，比起上一屆成長了25%，立下新的標竿。

經濟部國際貿易局長楊珍妮表示，這是首次有這麼多的駐台代表一同前來參加台北國際食品展。這展覽與我們的生活息息相關，大家迫不急待地想多認識台灣的食品及食品加工業之努力成果。

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外貿協會表示，今年將世貿一館打造成食品專館，首度設立「品牌旗艦館」，匯聚國內食飲品界菁英，包括「義美食品」睽違10年回歸參展，啤酒界國民品牌「台灣菸酒」，白酒界龍頭「金門酒廠」齊聚一堂。由此可見，食品展在業界的重要性不言而喻。這次國內全台縣市政府如高雄、台南、雲林等，還有公協會組團為本次展會帶來當地特色產品。

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貿協還說，南港2館於今年3月落成啟用，「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」及「台北國際包裝工業展」之展出規模雙雙創下歷年新高，一躍成亞洲舉足輕重的專業展。該場地特別規劃「生技/製藥機械、零組件區」展出，讓海外買家看到更多元的產品與技術，並首度與藥技中心合作設立的「食品生技製程暨設備主題館」，讓各國買主展示台灣的研發實力。

「2019台北國際食品五展」結合了「台北國際食品展」、「台灣國際清真產品展」、「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」於6月19日至22日於世貿一館和南港展覽館1館及南港2館聯合展出，預計吸引超過6萬2,000名國內外參觀者共襄盛舉。

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