批中天違反NCC換照條件 黃國昌籲撤照

更新：NCC 今（19）日決議，「中天電視涉營運不當限期改正案」，並未於一個月改正期限內，檢討2014年換照時的允諾的「獨立審查人」制度，因此核處新台幣50萬元，並要求中天1個月內改正，若仍未改正，得按次處罰。

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）時力立委黃國昌批「紅色媒體」不遺餘力，他今（18）日造訪國家通訊傳播委員會（NCC），要求廢止中天電視執照。對此訴求，NCC不願多談，僅稱會就相關意見進行了解。

蘋果報導，黃國昌以中天違反2014年換照時承諾為由，要求NCC廢止其執照。NCC主任秘書蕭祈宏不願多談，僅表示19日委員會議將討論中天對處分案的執行狀況。

據報導，2014年審查中天新聞台與綜合台時，審查委員會出席委員11人中，僅5人評分合格，6人評不合格，但中天承諾改善，故NCC准予換照。當時中天允諾加強員工教育訓練、落實獨立審查人制度、倫理委員會納入公民團體等。

中天今年已兩次遭重罰1百萬元，分別是3月報導「三市長合體現鳳凰展翅雲朵」、星國大使「盯場」韓國瑜出訪，以及4月的「2百萬噸文旦丟水庫」等新聞。

蕭祈宏表示，NCC的立場是希望媒體自律，動輒撤照恐有不良效應。19日委員會中，將審視中天是否未能達成限期改善事項，並決定是否開罰。