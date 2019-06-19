農委會約談福建16名台籍科技特派員　蔡志陽: 政府根本是「大砲打小鳥」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國福建省漳浦縣「台籍科技特派員」蔡志陽昨(18日)晚證實，他們已於14日收到農委會來函，要求文到30天內，親赴農委會說明或提供書面意見。

繼廈門設置台籍社區主任助理、平潭設置台籍村委會執行主任之後，漳浦台灣農民創業園，2月選聘首批16名台籍科技特派員，3月經中媒報導後成為爭議焦點。

福建農業農村廳5月對外宣稱，目前正在開展組織100名台籍科技特派員的選聘作業。

中央社獨家報導指出，這16人並非首批台籍科技特派員。一名在2017年就被福建某市聘為科技特派員的台籍農業人士，昨向中央社表示，這是因為蔡志陽被媒體報導，所以才被政府盯上。

這名台籍農業人士說，他不清楚有多少台灣人被聘為科技特派員；截至目前，他並未收到農委會來函。

報導引述蔡志陽稱，他們擔任科技特派員沒領薪水，屬公益性質，沒有外洩農業技術，而且對他們的事業有幫助，自認問心無愧；政府此舉根本是「大砲打小鳥」。他表示，將與其他台籍科技特派員討論後，再決定如何因應。

3月17日，我陸委會表示，兩岸條例第33條第2項明定，國人不得擔任中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任中方「台籍科技特派員」，將由主管機關（農委會）就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。

15日，在廈門舉行的第11屆海峽論壇「兩岸特色鄉鎮交流暨現代農業融合發展對接活動」上，蔡志陽代表台籍科技特派員上台簡報，向前來考察的近百位台灣農民分享他在中國的創業經驗。

科技特派員制度在中國行之有年。不願具名的台籍科技特派員透露，一年約可領到人民幣10至20萬元（約新台幣45萬到90萬元），但不是主管的科技局直接發薪水給他們，而是挹注到專案項目的公司，發給補助金、顧問費。

他強調，如果在台灣可以過得好，沒有人想漂洋過海討生活。台灣的土地資源太少了，消費群族也少，農業在台灣真的不好生存。