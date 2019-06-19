暌違10年再參展 義美三品牌現身台北國際食品展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）暌違10年，本土品牌義美食品率領義美生機與義美生醫一同參加「2019年台北國際食品展」，並與國內食飲品界菁英在首度設立的「品牌旗艦館」展出。

義美食品高宇慶主任表示，首次以三個品牌的形式參加台北國際食品展，亦是睽違10年回歸本展，這次的重點放在義美生機與義美生醫的部分。義美食品這次陳列的商品，多集中在傳統的伴手禮，像是鳳梨酥及其他新包裝禮盒，都是消費者熟悉的商品。

照片來源：台灣英文新聞拍攝。

高宇慶還說，義美生醫是新成立的品牌，主要做保健食品，還有義美保健機能性原料的部分，且主要集中在益生菌跟膠原蛋白。這次該品牌以自己開發的原料參展，像是雞蛋來源的檸檬酸鈣、蛋殼膜，都是希望未來可以打進台灣保健食品的原料市場。

義美生機主要推廣冷凍真空乾燥技術，並用先進設備將各種生鮮蔬果經過冷凍乾燥，保留蔬果本身的營養。不只可直接拿來當果乾食用，也可應用在許多食品加工當作原料，用以取代色素與香料，做為一種天然Clean Label（潔淨標章）產品。

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高宇慶補充，對於蔬果的部分，盡可能以台灣在地生產原料為主，僅少部分是使用從國外進口的優質原料。義美也以自行製造的生產設備，確保整個流程與製程能達到要求，提供消費者最好的產品。

為了拉近和消費者的距離，現場也舉辦「掃我>讚我>享我」活動，只要加入義美生機臉書即送霜淇淋一支，口味可選「天天纖 綠茶青汁」或「莓好益生 藍莓益生菌」。(照片來源：台灣英文新聞拍攝)

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義美自1934年成立已有85年，一直以來秉持著創辦人高騰蛟先生「做餅是老實人的行業、良心的事業」為理念，推出了上千種以「越簡單、越安心」為概念的食品。有別於傳統食品，近年來致力投入生物技術產業的跨界發展，成立義美生機公司與義美生醫公司。

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義美生機公司是以「天然、營養、無添加」為產品開發目的，期能守護消費者的飲食，與照顧其健康。義美生醫公司則是以「食．醫同源」為概念，從天然植物中萃取的珍貴成份，使用於機能性、保健類商品。如義美生醫補不足蜊仔精 (蜆精) 產品中所添加之大蒜萃取液，是以天然萃取方式從大蒜中取出其萃取液，加入於產品中，增加天然風味，完全無添加物，也完全未經「矽藻土」過濾，以保存全營養。

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義美食品表示，「2019台北國際食品展」地點在台北世貿1館，歡迎有興趣的業者，都可以蒞臨義美食品公司的攤位（編號A0432）參觀與洽商。另外義美生機公司．義美生醫公司也將參加7月25日至28日於台北南港展覽館1樓舉行的「美容保養 生技保健大展」。生技相關產業合作廠商及國外代理商，都歡迎至攤位(編號K508)洽談了解。

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「2019台北國際食品展」自6月19日到22日在台北世貿一館1樓、南港展覽館1館、2館舉辦，並於今日上午在中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、經濟部國際貿易局長楊珍妮等各國駐華代表與廠商的見證下，為「台北食品五展」揭開序幕，這次共吸引來自國內外1,757家廠商參展，使用5,056個攤位。

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