手機黑屏模式護眼？　醫：恐讓眼睛更費力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）暑假3C高峰期即將來臨，瘋狂追劇、玩遊戲，甚至挑燈夜戰的行為讓家長們對孩子的健康拉警報。各大科技軟體紛推出「黑屏模式」，主打低光源狀況下使用3C更安全。醫師提醒，將手機螢幕亮度降低、顏色失真，恐讓眼睛更費力。

中國醫藥大學新竹附設醫院專科主任陳瑩山提醒：「若過度使用黑屏模式恐致螢幕亮度降低、顏色失真，反而不見得有幫助。維持適度的休息、戶外保護遮蔽與注意營養攝取才是根本解決之道。」

營養師張彤芬則表示，適當補充葉黃素，可強化保護力，同時每日補充4mg蝦紅素，更能有效舒緩不適、創造晶亮舒適。

根據2018年中華民國專科醫學會調查，國人每日平均使用3C時間從2017年的7.8小時提升到 9.4小時。除了長時間仰賴手機、電腦，更有許多人習慣在夜間關燈後仍繼續滑手機。

無論是黑屏或夜間模式等設計，實際上是透過降低螢幕亮度，以減少亮光的刺激。陳瑩山醫師表示，「手機、平板發散的光線其實不算強烈，使用時間長短與習慣還是最關鍵的。加上夜間若長時間在低光源下使用3C，仍可能導致費力及不適狀況。」

而為何會更費力，陳瑩山醫師進一步解釋，「適當調整降低亮度可以減少刺激，但若過度調整則可能導致顏色失真或不清楚。所以最根本的保護方式，仍是減少睡前3C的使用，充足休息最重要。」

隨著暑假逼近，家長們究竟該如何引導孩子維持健康生活型態，除適度採取黑屏模式外，陳瑩山醫師再次重申暑假保護三要點：

1. 充足休息：小學、國中學生族群因發育未臻成熟，對光亮刺激的防護能力較弱，建議小學生每天使用3C時間不要超過20分鐘；國中生則每日以1小時為限，且每20分鐘就必須休息10分鐘。

2. 戶外活動遮避保護措施：面對夏日烈陽，在外活動也要使用變色鏡片或太陽護鏡保護晶亮。

3. 營養攝取：學生族群均衡飲食、每天一顆雞蛋，並從深綠色蔬菜中攝取足夠葉黃素，是鞏固健康的不二法門。若長時間使用3C導致吃力的狀況發生，也可適度攝取蝦紅素，舒緩不適。