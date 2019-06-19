〈時評〉台灣的教育很政治

擁有30年資歷的美國資深外交官司徒文（William Stanton），在卸任前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長後，曾擔任台灣清華大學亞洲政策中心首任主任、清華大學副校長（負責清大全球事務）等職；去年到台灣大學當客座教授，聘約將於今年七月底屆滿。

據報導，台大日前僅以一通電郵告知擬不再續聘云云；除當事人司徒文大感錯愕外，更有台大教授質疑，因司徒文過去有多次批評中共之言論，或許台大當局怕觸怒中國致有不續聘之舉。

台大也好，台大們也好，要聘任一個客座教授，可以有一百個理由（諸如學術地位與學者風範、指導啟迪研究生功力、開拓產官學人脈關係等等），但只能做不能說的是：任何理由都沒有比「政治正確」更重要；反之，不續聘一個客座教授，也可以有一百個理由（諸如論文造假、研究經費舞弊、學生反映不佳、教學不力、學校研究轉型與人力調配等等），但同樣只能做不能說的是：任何理由都沒有比「政治不正確」威力更強大！

其實，司徒文教授一不懂得台大任職的同時跑到大財團當獨立董事、二不懂得台大任職的同時跑到台灣其它大學兼職兼課、三不懂得台大任職的同時跑到中國廈門大學、華中科技大學、西安交通大學等等等等兼職兼課，可見個人知名度缺缺、學術造詣根本不夠看，自己不懂又不懂得「見賢思齊」，學學管中閔校長到處兼職兼課。這麼不上道，客座期滿不再續聘，外界有啥好大驚小怪的？

台灣的教育界，說是政治一百分、教育零分，當然太言過其實；但是，說是政治零分、教育一百分，也絕對是在睜眼說瞎話，其誰能信？至少，可以說：不是政治大學校長的「政治校長」，應該是大有人在的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）