印度禁華碩Zenfone商標　華碩不懼挑戰改名上市

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）華碩（ASUS）在印度創下銷售佳績，遭印度競爭對手Telecare Network提告商標侵權，印度高院於上個月判決，禁止華碩在印度使用Zenfone的名稱。

華碩於昨（18）日舉行股東常會，會上董事長施崇棠表示，下週將赴印度參加Zenfone 6的新機發表會，屆時將改以ASUS Z6的名稱銷售，以避開商標侵權的問題。

施崇棠信心滿滿地表示「相信對原來的愛用者，對新行銷名稱仍會接受，沒有問題。」並透露是因為華碩在印度的電商市場表現太過亮眼，才遭競爭同行興起商標訴訟。

根據華碩自行發表的數據，今年第一季華碩手機在印度網路電商的市佔率高達8%，總體市佔率推估約3到3.5%，朝第5名Transsion品牌的4.5%逼近。

印度的手機廠商Telecare Network已於2008年註冊Zen、ZenMobile商標，而華碩的Zenfone於2014年才進入印度市場，於是提起侵權訴訟。上個月，德里高院認為，由於Telecare Network和華碩同為手機品牌，共同使用Zen一詞會產生消費者混淆，判決Telecare Network勝訴。

華碩雖然已提起上訴，但仍決定先以ASUS Z6的新名稱發售。

施崇棠另外在股東常會上，針對過去兩年，華碩因啟動手機策略轉型後陷入低潮，對股東致歉。

2018年品牌合併營收下滑10%，營業利益下滑78%，手機部門更在第四季提列60億的重整性費用，合計達142億的損失。

不過本月初，ZenFone 6手機一在台灣和歐洲發表，便廣受市場青睞，相當叫座，甚至出現供不應求的情況。

施崇棠強調，在智慧物聯網（AIoT）的時代，手機是最為重要的裝置，所以華碩在手機上的布局對未來影響重大，不能只考慮短期。面對轉型期的低潮，華碩要如何透過創新，找回立足市場的優勢，將是本年度最大的挑戰。