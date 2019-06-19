「反送中」、「雨傘運動」失民心　港人移民台灣人數增

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港政府修訂《逃犯條例》，引爆港人不滿，上百萬人走上街頭「反送中」，加上2014年香港雨傘運動，再再顯示對港府和北京當局的不信任，近幾年來，台灣已成為港人移民的首選地之一。

根據台灣的官方數據，自2014年起，港人移居台灣的人數持續上升，2018年有1267位港澳居民取得台灣居留權，比起10年前增加1倍；同年也有419人以婚姻名義申請定居台灣，是7年前的1.4倍，投資移民人數也從2011年的3人攀升至354人。此外，2019年前4個月約400名港澳居民取得台灣居留權，比1年前激增4成。

根據路透社的電話調查結果顯示，710名18歲以上的港人中，近4成民眾表示，如果有機會的話，會想要移民或移居外地。調查也發現，年紀30歲以下，以及教育程度大學（含）以上者的移民意願較高。

據調查，港人移民的因素不外乎：不滿特區政府、香港居住環境擁擠、香港社會撕裂嚴重，以及對整體經濟環境感到失望等。首選移民地點前三名是澳洲、加拿大及台灣。

根據台灣房仲業指出，近來來台灣看房的港人增加，以白領階層為多，首選是30坪至60坪住宅為主，以北部都會區為優先；年輕創業族群則偏好台中和台南。而港人之所以選擇移居台灣原因包括：物價和房價低、醫療水平高、語言方便和民主言論自由等。