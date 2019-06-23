摺扇藝術展東方之美　台北異雲書屋登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「一握清風-摺扇藝術展」帶來8位台灣及中國藝術家作品，可見精美的摺扇設計以及細緻的繪畫，呈現傳統文化的當代演繹，自即日起至8/4於台北市異雲書屋登場。

扇子可為東方文化中代表之一，也是傳統工藝裡的藝術珍玩，宋元以前流行的竹扇、羽扇、紈扇等，集結書畫、詩文、製扇工藝之美於一體，更蘊含禮儀、交誼、文化表徵等多重意象。

異雲書屋當期展覽「一握清風-摺扇藝術展」，凝聚了他們對文人摺扇的珍視與熱忱，進一步引領摺扇進入當代生活。

異雲書屋表示，作為懷袖雅物，摺扇從制形、選材、製作工藝而至刻骨藝，皆體現文人追求物外之趣的精神，更因社交媒介的定位而附著了豐富多彩的歷史文化訊息。在古典文學巨著《紅樓夢》中,作者便多次藉由扇子鋪陳故事情節的發展,譬如石呆子家傳扇子被奪、晴雯撕扇子作千金一笑、林黛玉淚灑湘妃竹等,反映了尚扇風氣熾盛的時代生活背景。

異雲書屋主人陳維駿表示，扇在古代文人的生活中,為隨著日常活動、交際、穿衣、心情而更替使用的訂製型風格配件，既是博大精深的文化載體，亦是貼合生活的隨行藝術。誰說藝術只能高懸於殿堂而不能出入懷袖？

陳維駿說明，在他們首度策畫的摺扇展中，除了希望傳遞摺扇文化的當代性便是人文藝術與精緻生活的再現之外，並藉由邀請來自中國與台灣共八位藝術家，演繹多種風貌的扇面書畫藝術，讓觀者感受成扇風雅且獨具個人品味的清玩特質。

「一握清風-摺扇藝術展」中，台灣參展藝術家為潘信華、李茂成、曾建穎，來自中國的為劉欣、許靜、王穎、丁健飛、郝世明，自即日起展至8月4日，每週一為公休日。