台港兩個書店老闆對話 羅文嘉憂：港府道歉是緩兵之計

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）民進黨秘書長羅文嘉今(18)日說，香港反送中遊行，港府提出道歉，但背後其實是「緩兵之計、秋後算賬」，以他對極權政府的理解，中聯辦和中國對香港的控制只會越來越嚴格。

民進黨秘書長羅文嘉、香港銅鑼灣書店前店長林榮基，今一同出席在水牛書店舉辦的「此刻香港，明日台灣？兩個書店老闆的對話」活動。

中央社引述林榮基分析，有人在大一統思想下，主張兩岸統一，然而，所有人思想都統一的話，「還會有每個人的思想自由嗎？」他說，大一統就是先放棄自己的人權，這是台灣人要認同大一統必須付出的代價，這是很嚴重的。

羅文嘉表示，他看到有朋友發文說「不是兩岸一家親，是台港一家親」，台港一家親是親在有共同價值，包括生命權、自由權、追求幸福的權利都應該被保障及尊重，不應該被剝奪。

林榮基透露，他在台灣的簽證將於7月25日到期，他已經跟朋友談過找工作的事，近期比較忙，之後還會再找朋友研究，他想在西門町開書店，打造一個不只賣書也能交流的平台；西門町很多年輕人，是開書店的好地點，他計畫找學者、教授、年輕人到書店交流探討，讓書店成為交流平台。

羅文嘉說，林榮基不能在香港開書店，但現在計畫到西門町開書店，這是台灣之福，可以呈現台灣獨立書店不同的面貌。不過在台灣開書店會面臨市場競爭，可能會比在香港還不容易。

林榮基提到，即便數百萬香港人走上街頭抗爭，但他認為這次修法不是由港府提出，而是中方要求，是2013年中國提出「七不講」的延續，他研判港府不會撤銷該條例。

羅文嘉則認為，港府提出道歉文，背後其實是「緩兵之計、秋後算賬」，以他對極權政府的理解，中聯辦和中國對香港的控制只會越來越嚴格。

羅文嘉說，這幾天過後，香港未來會面臨更辛苦、更黑暗的時刻，但也需要更大的勇氣；香港的民主之路會比台灣更辛苦，因此更需要台灣的支持與關心，他相信這條民主之路不會停止。

對談最後羅文嘉送給林榮基一本書「異端的勇氣」，他認為做為「異端」需要勇氣，他也呼籲台港的朋友站在同一陣線，並與相同信仰的國家一起合作，對抗來自紅色中國極權國家的危害。