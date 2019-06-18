玉蘭軒新菜單公開 主打TOP 10超人氣必吃料理

台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒，以道地江浙菜、粵式料理及台菜聞名，即日起開始推出全新菜單，主打主廚推薦十大超人氣必吃料理，包括「廣式片鴨二吃」或「北京片鴨二吃」、「重慶辣烤魚」、「砂鍋魚頭」及「香根辣牛肉」等招牌料理，新菜單全面升級，要給老饕們頂級的美食饗宴。

「廣式片鴨二吃」選用台灣在地櫻桃鴨，平均每隻約3.5公斤重，肉質肥美、外皮酥脆可口，為玉蘭軒主廚駱林榮拿手料理之一；另一道由玉蘭軒李魁仁師傅推出的「北京片鴨二吃」，選用北京田鴨，經過巧手烹藝、細火慢烤出來，原汁重現北京烤鴨的精髓。片鴨料理先以肉桂葉、八角等食材醃製，外皮淋上麥芽與醋汁，風乾12小時候再烤1.5小時，程序相當費工。顧客可從「甜麵醬餅皮包大蔥櫻桃鴨」、「米香脆鍋巴」、「酸白菜鴨架湯」、「翠綠生菜鴨鬆」、「酒香花雕鴨」及「芋香鴨架米粉湯或粥」等六種選兩種吃法。

色香味俱全的「重慶辣烤魚」是一道經典的川菜料理，先將鱸魚酥烤後，搭配以大火爆炒的二荊條辣椒、剁椒、燈籠椒及泡椒，淋上主廚特製醬汁，最後烘烤10到15分鐘，每一口魚肉入口都是軟嫩順口、香辣過癮，喜歡吃辣的朋友可千萬別錯過；老饕們激推的經典料理「砂鍋魚頭」，先將鰱魚頭炸酥，再入鍋熬煮約40分鐘，配上大白菜、香菇、里肌肉片等豐富配料，香醇濃郁的湯頭與酥脆的魚肉交織在嘴中，每一口都讓人回味無窮。

「香根辣牛肉」選用上等牛後腿肉、香菜根及微辣辣椒一同拌炒，師傅運用巧思，食用時特別搭配荷葉餅包覆享用，香辣後勁中帶點餅皮的香氣，讓人齒頰留香，別有一番風味；「古早味杏仁茶與桂圓糯米糕」也是本次主打飯後甜點，師傅先將南杏打碎，加水熬煮3-4個鐘頭，杏仁香氣逐漸散發後，將殘渣過濾，留下最濃郁的杏仁茶呈現給客人，再搭配上純手工製作Q彈的桂圓糯米糕，無論大人、小孩都喜愛，絕對是飯後不能錯過的古早味甜點。詳情請洽02-2719-8399 #3366 玉蘭軒。