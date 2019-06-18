連四年通過查證！臺灣企銀企業社會責任報告書成果豐碩

臺灣企銀營運績效亮眼，去年獲利改寫歷史新高， 更不忘善盡企業社會責任。該行2018年企業社會責任(CSR) 報告書， 採用全球永續性報告協會發布之GRI準則核心選項為依據編制， 連續四年通過英國標準協會(BSI)查證， 臺灣企銀董事長黃博怡表示，這彰顯全體員工， 持續用實際行動落實企業社會責任，成果受到外界肯定。

本次授證儀式於6月18日在臺灣企銀總行大樓舉行， 董事長黃博怡致詞時強調， 為了加強臺灣企銀對企業社會責任的推動，去年成立「 企業社會責任委員會」，負責相關政策制定執行，由上而下， 具體貫徹各項永續策略，提供有利社會發展的金融商品，例如推出「 銀色之愛」信用卡，從消費金額提撥千分之三， 投入偏鄉或資源缺乏的社區推動「銀髮樂齡學堂」專案， 協助社區提供老人學習、共餐及延緩失能等服務， 都已經逐步看到成效。

董事長黃博怡指出，臺灣企銀過去在「商業銀行」和「 中小企業專業銀行」的定位間擺盪， 現階段從專業金融機構角度出發，設置「創新金融專案辦公室」， 推動綠色金融、都市更新、危老建築重建及文創產業等重要貸款； 持續提供符合社會需求的服務，包括添好孕、安老快活、 青年海外生活體驗、新住民安居貸款等獨特性CSR商品， 要重新擦亮「中小企業專業銀行」的形象。

此外，臺灣企銀今年在臺灣證券交易所第五屆公司治理評鑑中， 名列上市公司組前5%，表現突出，展現實踐永續經營的決心， 該行將持續遵循「企業社會責任實務守則」，回應利害關係人期望， 更鼓勵全體同仁，從自身落實愛與關懷之企業精神， 成為大眾心中的中小企業金融領導品牌。