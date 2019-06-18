慶祝富邦勇士奪冠 北富銀瑞湖勇士分行球星球迷相見歡！

為慶祝富邦勇士隊勇奪SBL聯賽冠軍，台北富邦銀行特別在上周六 (6/15)邀請富邦勇士隊李盈鋒、 林孟學及蕭順議三位球星蒞臨分行，與超過50位熱愛勇士隊的球迷 客戶們一起來場火熱刺激的闖關PK賽。 活動中球星們大方傳授各種獨門球技， 帶給大小球迷滿滿的收穫與歡樂， 也充分發揮瑞湖勇士分行特有的運動休閒功能，讓銀行變球場， 成為民眾休閒生活的新去處，使金融與生活更靠近。

活動當天，北富銀特別安排三位球星擔任闖關賽關主， 和組隊參加的客戶比拼籃球技巧。難得有機會與球星同台較勁， 不僅周邊企業客戶如台達電、浩鑫電腦都踴躍攜家帶眷組隊參加， 連鄰近的內湖國中學生也特別揪團報名，希望能和偶像近距離接觸。 球星們一開始先帶領參賽者熱身， 示範正確的運動準備動作並強調運動以安全為優先， 闖關過程中更親切手把手指導運球及投籃姿勢， 無論是下場的參賽者或在場邊加油的啦啦隊， 都從中深深感受籃球運動的樂趣與魅力。

北富銀表示，迎接數位金融崛起，銀行分行的功能亦須擴充轉型， 以原有的金融專業為基礎，連結在地需求發展更多元的服務機能， 才能全方位滿足客戶日常所需，扮演好金融生活好夥伴的角色。 北富銀近年積極推動分行服務升級進化，陸續打造出新莊悍將分行、 瑞湖勇士分行、桂林艋舺分行及城東e家人分行等特色分行， 其中瑞湖勇士分行瞄準現代人壓力大、少運動的痛點， 特別以籃球為主題全新規劃分行內外環境， 不僅在行內常設投籃機提供運動紓壓新管道， 更結合分行公共空間舉辦各項互動活動，帶起鄰里間的運動風氣， 也成為「金融即生活、生活即金融」的最佳寫照。

慶祝富邦勇士隊封王， 北富銀除了舉辦瑞湖勇士分行球星活動與客戶同樂，6/30前還推 出投資奈米投不限筆數皆享免信管費3個月、換匯享美元3分優惠、 新申購定期(不)定額基金享基金手續費3折等三重優惠獻禮， 民眾不妨把握機會讓荷包贏在起跑點！