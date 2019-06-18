歡慶S HOTEL兩週年嗨翻復古時尚派對

由全球知名設計鬼才菲力普∙史塔克(PHILIPPE STARCK)親自擔綱設計的S HOTEL，座落於台北市中心的松山區林蔭大道，今年適逢S HOTEL創立兩週年，也在開幕紀念日6月13日這天，舉辦「爵士之夜派對 : 塵世樂園」邀約眾多名流紳士與名媛一同舉杯慶祝，薰陶於復古華麗的爵士音律和1920年代美式搖擺舞，藉由現場演出的爵士樂團搭配獨特風情的懷舊舞風，刻印下這雋永的美好夜晚。

活動現場熱絡沸騰，派對中還推出了S HOTEL 兩週年蛋糕，由汪小菲與美國威士忌品牌Jack Daniel’s台灣總代理-廷漢企業總監，一同切下蛋糕，揭開派對序幕。S HOTEL董事長汪小菲於致詞時說道: 「今天非常開心與各位貴賓在此一同慶祝兩週年，在未來的日子，我們一起攜手開拓創新，同時不忘堅守本分，為所有客戶創造美好且永難忘懷的回憶。也願大家與S HOTEL同步共進、共創下一個輝煌的週年！」

除了令人沉醉的爵士樂曲及活潑輕快的美式搖擺舞，同時享用由S 餐廳研發設計的威士忌入菜美饌，其中包括慢燉手撕豬肉漢堡佐薯條、炭烤特選肋眼牛排、及融合Jack Daniel’s No.7楓糖木炭過濾煙燻口感的烤蔬菜佐威士忌奶油醬、Jack Daniel’s酒烤鮮蝦還有清爽油醋沙拉、海鹽奶油爆米花等，讓與會貴賓在派對上搶先體驗，希望大家能擁有最棒的派對夜晚！

美酒佳餚賓主盡歡，派對現場品酩由美國威士忌品牌Jack Daniel’s Tennessee Whiskey提供的三款特製調酒，「Jack Swing傑克搖擺」代表了藍調爵士樂和美國威士忌密不可分的文化，使用了Jack Daniel’s田納西威士忌與黑咖啡，以咖啡的香濃、清爽的生薑風味及威士忌的甘美襯托出輕盈搖擺的Swing風格，「Old Fashioned Gentleman古典老紳士」則是將老黑糖與安哥拉苦精交錯，再拌以適量的新鮮柳橙與蘇打水調和，放入手削大冰，展現出如同作風樸實、高雅內斂的老紳士風範。

而「Summer Oolongan Jack雙龍夏傑克」精選嘉義煙燻龍眼乾，與阿里山陳年高山烏龍相互襯托Jack Daniel’s No.7威士忌的芳香甘醇，同時也是6月滿一送一的精選調酒。以上與Jack Daniel’聯名的特調與限定款菜單，即日起至8月底都可以在S餐廳享用！