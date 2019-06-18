登革熱來勢洶洶 中市籲新住民返鄉要做好防蚊措施

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）近日天氣放晴，大雨過後易造成戶外積水，產生大量病媒蚊孳生，台中市政府衛生局建議民眾趁著好天氣巡視家戶內外，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器，太平區公所6月15日已率先帶領衛生所、清潔隊到轄內新興里巡檢，共清除205個積水容器，積極預防登革熱疫情發生。

台中市衛生局表示，6月份已進入登革熱流行期，截至昨日止，台中市共20例登革熱境外移入病例；另外，其它縣市也已發生本土登革熱群聚事件，登革熱流行風險大增。

衛生局長曾梓展呼籲民眾趁著好天氣，巡視戶外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤有無積水情況，並隨手清除，維護周遭環境衛生，降低登革熱傳播風險。

另外，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，東南亞國家如菲律賓、泰國、越南、印尼等登革熱疫情仍然嚴重，曾局長提醒暑假將至，民眾到東南亞地區旅遊，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊液，返國後如出現發燒、頭痛、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等。

曾局長指出，市府已於5月2日公告登革熱防疫措施，如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，將可依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元罰緩，進入登革熱流行期後，衛生局將持續落實病媒蚊巡檢，請民眾配合清除積水容器，避免受罰