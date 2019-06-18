今年首例 高雄50歲婦染日本腦炎死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（18）日公布國內新增3例日本腦炎確定病例，及1例死亡病例。由於每年6至7月為日本腦炎流行高峰，提醒民眾若出入豬舍及水稻田等高風險環境，請務必做好防蚊措施。

疾管署表示，新增的3名個案為高雄市左營區60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及嘉義縣六腳鄉40多歲男性，近期皆無國外旅遊史，發病日介於5月27日至6月3日之間，目前皆仍住院治療中。他們的住家及工作地附近有水田、水窪地、禽舍豬舍、大型排水溝等高風險環境。

另新增1例日本腦炎死亡個案，為疾管署6月4日公布之高雄市50多歲女性，該名個案於5月28日收治加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。

高雄市除了登革熱疫情，日本腦炎疫情也是全國最多。國內今（2019）年截至目前共7例確定病例，分別為高雄市4例、嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1例。

日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。